Лана Дель Рей была замечена на пляже в Бразилии (фото)

Звезда сцены продемонстрировала стильный пляжный образ.

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37-летняя американская певица Лана Дель Рей грелась на бразильском пляже Ипанема в компании нескольких своих близких друзей. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены выставила напоказ свои пышные формы в бежевом слитном купальнике с кружевными деталями. Свой образ знаменитость дополнила серьгами, а длинные темные волосы собрала в косу. Дель Рей загорала, лежа на пляжном полотенце.

В этот день позже Лана Дель Рей выступила на фестивале Mita Festival в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Этот концерт стал первым сольным выступлением более чем за три года — с момента ее концерта в Абу-Даби 30 ноября 2019 года. Для появления на сцене Дель Рей сменила образ на светлый парик, изображая известную блондинку Мэрилин Монро.

Кроме того, во время своего выступления Дель Рей остановила концерт и спросила фанатов, видели ли они ее вейп. После этого она решительно начала искать пропавшую электронную сигарету, однако поиски не дали результата.

Также Фокус писал, что в конце марта стало известно о помолвке Ланы Дель Рей с 40-летним музыкальным менеджером, управляющим партнером компании Range Media Partners Эванном Виникером.