Лана Дель Рей дала первый за три года сольный концерт в образе Мэрилин Монро (видео)

Выступление стало первым сольным сетом, который звезда исполнила с тех пор, как в 2019 году началась пандемия COVID-19 и ее последний тур прекратился.

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37-летняя американская певица Лана Дель Рей выступила на фестивале Mita Festival в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Этот концерт стал первым сольным выступлением более чем за три года — с момента ее концерта в Абу-Даби 30 ноября 2019 года. Об этом пишет Daily Mail.

Для появления на сцене Дель Рей сменила образ на светлый парик, изображая известную блондинку Мэрилин Монро, которая когда-то покорила Голливуд.

Звезда сцены надела классическую черную кофту с коротким рукавом и юбку на пуговицах. К элегантному образу она подобрала роскошные аксессуары — золотые серьги, ремни, браслеты и пушистые туфли на каблуках. Макияж Ланы был с дымчатыми глазами и матовой розовой помадой на губах.

Кроме того, во время своего выступления Дель Рей остановила концерт и спросила фанатов, видели ли они ее вейп. После этого она решительно начала искать пропавшую электронную сигарету, однако поиски не дали результата. Соответствующим видео поделилась пользовательница Twitter c ником LDR Crave.

Дель Рей совершила свое грандиозное возвращение на сцену в прошлом месяце на High Water Fest в Чарльстоне, выступив со своим давним другом Джеком Антоноффом и его группой Bleachers. Однако ее выступление на фестивале Mita стало первым сольным сетом, который Лана исполнила с тех пор, как карантин из-за COVID-19 охватил весь мир и ее последний тур прекратился.

По данным Billboard, 38-летний Антонофф играет в группе под названием Steel Train вместе с женихом Ланы, управляющим партнером агентства по поиску талантов и музыкантом Эваном Виникером.

До Винкера знаменитость встречалась с певцом Клейтоном Джонсоном, с которым начала общаться в приложении для знакомств. По слухам, пара планировала пожениться.

Также Фокус писал, что в конце марта стало известно о помолвке Ланы Дель Рей.