Лана Дель Рей дала перший за три роки сольний концерт в образі Мерілін Монро (відео)

Виступ став першим сольним сетом, який зірка виконала з того часу, як у 2019 році розпочалася пандемія COVID-19 та її останній тур припинився.

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37-річна американська співачка Лана Дель Рей виступила на фестивалі Mita Festival у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Цей концерт став першим сольним виступом більш як за три роки – з моменту її концерту в Абу-Дабі 30 листопада 2019 року. Про це пише Daily Mail.

Для появи на сцені Дель Рей змінила образ на світлу перуку, зображуючи відому блондинку Мерилін Монро, яка колись підкорила Голівуд.

Зірка сцени одягла класичну чорну кофту з коротким рукавом та спідницю на ґудзиках. До елегантного образу вона підібрала розкішні аксесуари – золоті сережки, ремені, браслети та пухнасті туфлі на підборах. Макіяж Лани був з димчастими очима та матовою рожевою помадою на губах.

Крім того, під час свого виступу Дель Рей зупинила концерт та запитала фанатів, чи бачили вони її вейп. Після цього вона рішуче почала шукати зниклу електронну сигарету, проте пошуки не дали результату. Відповідним відео поділилася юзерка Twitter з ніком LDR Crave.

Дель Рей здійснила своє грандіозне повернення на сцену минулого місяця на High Water Fest у Чарльстоні, виступивши зі своїм давнім другом Джеком Антоноффом та його гуртом Bleachers. Проте її виступ на фестивалі Mita став першим сольним сетом, який Лана виконала з того часу, як карантин через COVID-19 охопив увесь світ і останній тур припинився.

За даними Billboard, 38-річний Антонофф грає в групі під назвою Steel Train разом із нареченим Лани, керуючим партнером агентства з пошуку талантів та музикантом Еваном Вінікером.

До Вінкера знаменитість зустрічалася зі співаком Клейтоном Джонсоном, з яким почала спілкуватися у додатку для знайомств. За чутками, пара планувала одружитися.

Також Фокус писав, що наприкінці березня стало відомо про заручини Лани Дель Рей.