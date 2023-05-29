Дизайнер Андре Тан назвал пять модных трендов лета 2023: что должно быть в гардеробе

Главное летом 2023 – не бояться экспериментировать!

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Лето уже на низком старте, и самое время для тех, кто еще не успел продумать эффектные образы на каждый день, для вечеринок или для отдыха, еще раз заглянуть в гардероб. А чтобы легче было сориентироваться в трендах 2023, воспользуйтесь советами известного украинского дизайнера Андре Тана, который четко и доступно рассказал, что именно будет на пике моды в ближайшие несколько месяцев.

Монохром

Однотонные ансамбли – хит лета 2023. Тан рекомендует не бояться смелых модных экспериментов с цветом и использовать в гардеробе оттенки фуксии, глубокий темно-синий и зеленый. Также эффектно будут смотреться монохромные принты.

Фото: Andre Tan/Instagram

Вырезы и открытый живот

Открытый живот стал главным трендом этого лета, которым с удовольствием пользуются мировые знаменитости, демонстрируя пресс на всевозможных ковровых дорожках. К спущенным на бедра брюкам и джинсам в этом сезоне добавились открытые пуговицы кардиганов, а также разрезы в платьях и кожаных куртках.

"Такие элементы помогают сделать образы более текстурными и интересными, а также придают пикантности простейшим нарядам. Обратите внимание на платья с фигурными вырезами, без дополнительного декора и принта. Они, кстати, смотрятся очень круто на монохромных платьях!" – подчеркнул дизайнер.

Фото: Andre Tan/Instagram

Кроп-топы

Кроп-топы, как и вырезы, – хит красных дорожек. Особенно популярны они в бельевом стиле. Такие топы прекрасно будут смотреться с брюками, джинсами, шортами, бермудами и юбками. Чтобы создать сбалансированный образ, который сочетает в себе сексуальность и в то же время хранит загадку, можно дополнить ансамбль рубашкой или пиджаком.

Прозрачные вещи

Полупрозрачные платья, юбки и топы, которые подчеркивают женственность, обязательно должны быть в вашем гардеробе. Особенно эффектно легкие и воздушные наряды смотрятся с грубой обувью.

Яркий красный

В этом году яркий красный цвет невероятно популярен. По словам Тана, он является беспроигрышным вариантом для любого предмета гардероба

"Главное – подобрать правильные сочетания. Красный сам по себе выступает достаточно самостоятельным, поэтому не преувеличивайте с аксессуарами", – подчеркнул знаток моды.

Фото: Andre Tan/Instagram

Ранее Фокус писал, какие аксессуары для волос будут популярны в этом сезоне.