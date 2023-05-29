Дизайнер Андре Тан назвав п'ять модних трендів літа 2023 року: що має бути в гардеробі
Головне влітку 2023 — не боятися експериментувати!
Літо вже на низькому старті, і саме для тих, хто ще не встиг продумати ефектні образи на щодень, для вечірок або для відпочинку, прийшов час іще раз заглянути в гардероб. А щоб легше було зорієнтуватися в трендах 2023, скористайтеся порадами відомого українського дизайнера Андре Тана, який чітко й доступно розповів, що саме буде на піку моди в найближчі кілька місяців.
Монохром
Однотонні ансамблі — хіт літа 2023. Тан рекомендує не боятися сміливих модних експериментів із кольором і використовувати в гардеробі відтінки фуксії, глибокий темно-синій і зелений. Також ефектний вигляд матимуть монохромні принти.
Вирізи та відкритий живіт
Відкритий живіт став головним трендом цього літа, яким із задоволенням користуються світові знаменитості, демонструючи прес на всіляких червоних доріжках. До спущених на стегна штанів і джинсів цього сезону додалися відкриті ґудзики кардиганів, а також розрізи в сукнях і шкіряних куртках.
"Такі елементи допомагають зробити образи більш текстурними та цікавими, а також надають пікантності найпростішим вбранням. Зверніть увагу на сукні з фігурними вирізами, без додаткового декору та принта. Вони, до речі, дуже круті на монохромних сукнях!" — наголосив дизайнер.
Кроп-топи
Кроп-топи, як і вирізи, — хіт червоних доріжок. Особливо популярні вони в білизняному стилі. Такі топи матимуть чудовий вигляд із брюками, джинсами, шортами, бермудами та спідницями. Щоб створити збалансований образ, який поєднує в собі сексуальність і водночас зберігає загадку, можна доповнити ансамбль сорочкою чи піджаком.
Прозорі речі
Напівпрозорі сукні, спідниці й топи, які підкреслюють жіночність, обов'язково мають бути у вашому гардеробі. Особливо ефектні легкі та повітряні вбрання — з грубим взуттям.
Яскравий червоний
Цього року яскравий червоний колір неймовірно популярний. За словами Тана, він є безпрограшним варіантом для будь-якого предмета гардеробу.
"Головне — підібрати правильні поєднання. Червоний сам по собі виступає досить самостійним, тому не перебільшуйте з аксесуарами", — наголосив знавець моди.
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