Тина Тернер советовала своей невестке расстаться с ее сыном

Невестка Тины Тернер говорит, что певица боялась, что сын Ронни "окажется таким, как его жестокий отец Айк".

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Невестка Тины Тернер утверждает, что покойная певица беспокоилась, что ее сын Ронни пойдет по стопам своего отца Айка Тернера. Афида Тернер, которая была замужем за Ронни с 2007 года до его смерти в 2022 году, поделилась в интервью The Daily Mail, что королева рок-н-ролла говорила ей: "Ты не захочешь оставаться с ним. Он будет похож на своего отца".

Айк, который умер от передозировки наркотиков в 2007 году в возрасте 76 лет, во время брака оскорблял Тину словесно и физически.

В своих мемуарах "Я, Тина" восьмикратная обладательница "Грэмми" написала, что Айк был оскорбительным и беспорядочным на протяжении всего их брака, что даже привело к ее попытке самоубийства в 1968 году из-за передозировки таблеток валиума.

Тина и Афида Тернер

Афида, которая также является певицей, призналась, что в начале ее отношений с Ронни, парень действительно проявлял признаки тревожного поведения.

"Сначала он был чем-то похож на своего отца, но после этого у него все шло очень хорошо, — рассказала она, отметив, что сказала Ронни, что не останется с ним, если это будет продолжаться. — Он приложил очень много усилий, чтобы удержать меня. Вначале было очень тяжело, потому что я не хотела оставаться с ним".

Тина Тернер с сыном и невесткой

Кроме того, Афида утверждает, что в начале ее отношений с Ронни, он сильно пил и его неоднократно арестовывали за наркотики. В конечном итоге звезда сцены "заставила его бросить пить и пойти в спортзал".

Ронни Тернер умер от осложнений рака толстой кишки за несколько месяцев до смерти матери. Ему было 62 года.

Напомним, Тина Тернер ушла из жизни в своем доме в Швейцарии.

Также Фокус рассказывал интересные факты о жизни "королевы рок-н-ролла".