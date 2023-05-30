Деми Мур продемонстрировала самый удобный ансамбль для прогулок летом

Традиционно актриса не выходит из дома без своего пса Плова.

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60-летняя американская актриса Деми Мур прогулялась по улицам Нью-Йорка со своим псом Пловом за пазухой и 31-летней дочерью Скаут Уиллис, продемонстрировав оптимальный ансамбль для подобных выходов, который особенно актуален в жаркую погоду.

На ней была черная майка, укороченные широкие джинсы с низкой посадкой и светлыми манжетами, а также белые кроссовки. На плече актрисы висел белый тканевый шопер, а в руках она держала большую черную сумку. Образ завершали распущенные волосы и солнцезащитные очки.

Ее дочь была одета несколько теплее. Скаут вышла на улицу в зеленых спортивных штанах и соответствующего цвета толстовке, выбрав под костюм кроссовки на грубой подошве.

Месяц назад Деми стала бабушкой, чему несказанно рада. Ее старшая дочь Румер родила девочку Луэтту. Роды проходили дома в бассейне, и мать поддерживала дочь в этот момент, как и обе сестры роженицы.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Деми Мур вместе с нынешней женой Брюса Уиллиса пытаются максимально скрасить будни мужчины, который все больше теряет связь с реальностью из-за диагностированной у него лобно-височной деменции. Совсем недавно Эмма Хеминг поделилась тем, как ее старшая дочь Эвелин реагирует на болезнь отца и ищет "забавные факты" о ней.