"Герои боевиков перезагружаются": Шварценеггер впервые прокомментировал болезнь Брюса Уиллиса

Железный Арни поддержал коллегу, который завершил карьеру в кино из-за афазии.

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Арнольд Шварценеггер поддержал коллегу и друга Брюса Уиллиса. Шварценеггер и Уиллис вместе снимались в фильме "Неудержимые", а также были партнерами в начале ресторанной франшизы "Планета Голливуд". Об этом пишет The Hollywood Reporter

Звезда "Терминатора" высоко оценил Брюса Уиллиса после того, как актер объявил, что уходит из кино из-за расстройства мозга, называемого афазией.

Семья актера объявила об этом в прошлом году после того, как ему поставили диагноз, который с тех пор был изменен на лобно-височную деменцию.

В интервью CinemaBlend Арнольд Шварценеггер сказал, что Брюс Уиллис – "фантастический актер".

Арнольд Шварценеггер и Брюс Уиллис

"Я думаю, что он фантастический. Он всегда, на протяжении многих лет, был звездой огромной величины. И я думаю, что его всегда будут помнить как великого актера. И как очень доброго человека", — сказал Шварценеггер.

Актер добавил, что понимает, почему Брюс Уиллис был вынужден уйти на пенсию и пошутил, что такие герои боевиков, как Уиллис и он сам, не уходят просто так.

"Я понимаю, что в его обстоятельствах, ему пришлось уйти на пенсию. Но вы знаете, мы никогда не уходим на пенсию. Герои боевиков перезагружаются", — сказал звезда фильмов "Хищник" и "Красная жара".

Напомним, в марте Брюс Уиллис отпраздновал свое 68-летие с членами своей семьи, включая бывшую жену Деми Мур.

А в конце апреля Уиллис и Деми Мур стали бабушкой и дедушкой. Их старшая дочь Румер Уиллис родила девочку от бойфренда Дерека Ричарда Томаса.

75-летний Шварценеггер, тем временем, продолжает сниматься в кино. Он сыграл главную роль в новом комедийном сериале Fubar на Netflix, а также в документальном сериале "Арнольд", в котором рассказывает о своей жизни.

Также на днях Шварценеггер был назначен главным исполнительным директором по экшену (CAO) в Netflix и явился в офис на танке.