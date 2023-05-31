Кейт Бекинсейл обвиняют в пластических операциях

В то время как Кейт Бекинсейл появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля на прошлой неделе в прозрачном комбинезоне, ее наряд был не единственным, что привлекло внимание в соцсетях.

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49-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл, которая блистала в прозрачном ансамбле Zuhair Murad Couture со шлейфом на премьере "The Pot-au-Feu" 24 мая, привлекла немало ненавистников в своей публикации в Instagram со светского вечера, и многие обвиняли ее в пластических операциях. Об этом пишет PageSix.

"Пожалуйста, скажите мне, что вы сделали подтяжку лица, потому что невозможно быть такой великолепной в 50 лет", — написал один из фанатов.

Такой комментарий побудил Бекинсейл ответить пользователю Instagram, чтобы защитить себя от нападок хейтеров.

"Никаких нитей, никакого нитевого лифтинга, никакого ботокса, никакого лазера, никакой пластики носа, никаких наполнителей", — написала актриса.

Она продолжила, объяснив, что делает "уход за лицом с PRP для повышения уровня коллагена и микротоками для подтяжки кожи и насыщения кислородом", добавив: "Я, вероятно, попробовала бы лазер, но я немного напугана. Пока нет".

Фото: Instagram @katebeckinsale

Ее комментарий, по-видимому, побудил другого поклонника написать: "Лол, почему знаменитости должны отказываться от процедур для лица? Только не лги об этом…Ты по-прежнему прекрасно выглядишь!"

Бекинсейл, которая сказала в 2021 году, что не думает о старении "так сильно", ответила: "У меня не было подтяжки лица, филлеров или ботокса. Я не лгу, и мне не нужно мириться с тем, что люди обвиняют меня в том, чего я не делала".

Фото: Instagram @katebeckinsale

Кроме того, Кейт рассказала, что на самом деле у нее есть заболевание, которое мешает ей прибегнуть к каким-либо хирургическим вмешательствам или уколам "красоты".

Ранее Фокус писал, что Кейт Бекинсейл встречается с малоизвестным актером.