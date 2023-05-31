Кейт Бекінсейл звинувачують у пластичних операціях

У той час як Кейт Бекінсейл з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю минулого тижня в прозорому комбінезоні, її вбрання було не єдиним, що привернуло увагу в соцмережах.

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49-річна британська акторка Кейт Бекінсейл, яка сяяла у прозорому ансамблі Zuhair Murad Couture зі шлейфом на прем'єрі "The Pot-au-Feu" 24 травня, залучила чимало ненависників у своїй публікації в Instagram зі світського вечора, і багато хто звинувачував її в пластичних операціях. Про це пише PageSix.

"Будь ласка, скажіть мені, що ви зробили підтяжку обличчя, тому що неможливо бути такою чудовою у 50 років", — написав один із фанатів.

Такий коментар спонукав Бекінсейл відповісти користувачеві Instagram, щоб захистити себе від нападок хейтерів.

"Жодних ниток, ніякого ниткового ліфтингу, ніякого ботоксу, ніякого лазера, ніякої пластики носа, ніяких наповнювачів", — написала акторка.

Вона продовжила, пояснивши, що робить "догляд за особою з PRP для підвищення рівня колагену та мікрострумами для підтяжки шкіри та насичення киснем", додавши: "Я, ймовірно, спробувала б лазер, але я трохи налякана. Поки що ні".

Фото: Instagram @katebeckinsale

Її коментар, мабуть, спонукав іншого шанувальника написати: "Лол, чому знаменитості повинні відмовлятися від процедур для обличчя? Тільки не бреши про це… Ти як і раніше чудово виглядаєш!"

Бекінсейл, яка сказала в 2021 році, що не думає про старіння "так сильно", відповіла: "У мене не було підтяжки обличчя, філерів або ботокса. Я не брешу, і мені не потрібно миритися з тим, що люди звинувачують мене в тому, Чого я не робила ".

Фото: Instagram @katebeckinsale

Крім того, Кейт розповіла, що насправді вона має захворювання, яке заважає їй вдатися до якихось хірургічних втручань або уколів "краси".

Раніше Фокус писав, що Кейт Бекінсейл зустрічається з маловідомим актором.