Кейт Бекінсейл зустрічається з маловідомим актором

Новим бойфрендом 49-річної зірки став актор Метт Етуотер.

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Кейт Бекінсейл, зірка фільмів "Інший світ" і "Фламандська дошка", з'явилась з новим бойфрендом. На прогулянці в Нью-Йорку її супроводжував маловідомий актор Метт Етуотер. Про це пише Daily Mail.

49-річна зірка виглядала шикарно у кремовому пальті, джинсах та блузці кольору шампанського. Волосся вона прикрасила чорним бантом, а обличчя приховала за сонцезахисними окулярами.

Про її кавалера відомо мало. Метт Етуотер тільки закінчив роботу над серіалом "Моменти", раніше він знявся у двох короткометражках — "Магазин пончиків" у 2020 році та "Матільда" у 2019 році.

Кейт Бекінсейл і Метт Етуотер

Де пара могла познайомитись – невідомо.

Кейт Бекінсейл відома своїми численними романами зі знаменитостями. Акторка народилася в Лондоні в акторській родині. Її старша сестра Саманта також стала актрисою.

Журнал Hello! назвав Кейт першою красунею Англії 2002 року. У 2009 році журнал Esquire назвав Кейт Бекінсейл найсексуальнішою жінкою з тих, що нині живуть.

Вона зустрічалася з відомим голлівудським ловеласом Пітом Девідсоном, Меттом Райфом та Джеком Уайтхоллом.

З 1995 по 2003 рік у неї були стосунки з валлійським актором Майклом Шином, від якого вона має дочку 24-річну дочку Лілі Мо Шин. Дівчина встигла дебютувати у кіно, зігравши юну Селін у фільмі "Інший світ: Еволюція".

У червні 2003 року, через кілька місяців після розлучення з Шином, Бекінсейл заручилася з режисером "Іншого світу", Леном Уайзманом. Пара одружилася 9 травня 2004 року в Лос-Анджелесі та розлучилася у листопаді 2015 року.

Минулого року шанувальники актриси підозрювали, що вона має стосунки з Джейсоном Момоа. Після розлучення з Лізою Боне актор фліртував із Кейт на вечірці. Але пізніше він спростував чутки, сказавши, що просто "поводився, як джентльмен".