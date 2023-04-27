Кейт Бекинсейл встречается с малоизвестным актером

Новым бойфрендом 49-летней звезды стал актер Мэтт Этуотер.

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Кейт Бекинсейл, звезда фильмов "Другой мир" и "Фламандская доска", вышла в свет с новым бойфрендом.На прогулке в Нью-Йорке ее сопровождал малоизвестный актер Мэтт Этуотер. Об этом пишет Daily Mail.

49-летняя звезда выглядела шикарно в кремовом пальто, джинсах и блузке цвета шампанского. Волосы она украсила черным бантом, а лицо скрыла за солнцезащитными очками.

Про ее кавалера известно мало. Мэтт Этуотер только закончил работу над сериалом "Моменты", ранее он снялся в двух короткометражках – "Магазин пончиков" в 2020 году и "Матильда" в 2019 году.

Кейт Бекинсейл и Мэтт Этуотер

Где пара могла познакомиться – неизвестно.

Кейт Бекинсейл известна своими многочисленными романами со знаменитостями. Актриса родилась в Лондоне в актерской семье. Ее старшая сестра Саманта также стала актрисой.

Журнал Hello! назвал Кейт первой красавицей Англии в 2002 году. В 2009 году журнал Esquire назвал Кейт Бекинсейл самой сексуальной женщиной из ныне живущих.

Она встречалась с известным голливудским ловеласом Питом Дэвидсоном, Мэттом Райфом и Джеком Уайтхоллом.

С 1995 по 2003 год у нее были отношения с валлийским актером Майклом Шином, от которого у нее есть дочь 24-летняя дочь Лили Мо Шин. Девушка успела дебютировать в кино, сыграв юную Селин в фильме "Другой мир: Эволюция".

В июне 2003 года, через несколько месяцев после расставания с Шином, Бекинсейл обручилась с режиссером "Другого мира", Леном Уайзманом. Пара поженилась 9 мая 2004 года в Лос-Анджелесе и рассталась в ноябре 2015 года.

В прошлом году поклонники актрисы подозревали, что у нее отношения с Джейсоном Момоа. После расставания с Лизой Боне актер флиртовал с Кейт на вечеринке. Но позже он опроверг слухи, сказав, что просто "вел себя, как джентльмен".