Будущий король Великобритании на каникулах занимается делами местной фермы.

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Принц Джордж вынужден выполнять домашние обязанности Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом пишет Mirror.

Принцесса Уэльская рассказала, что ожидает от своих детей исполнения домашних дел, особенно во время школьных каникул.

Мама трех раз оговорилась, что ее старшему дали очень необычную работу, чтобы он мог ее выполнять, наслаждаясь временем вне школы в семейном доме Анмер-Холл Норфолк, в имении Сандрингем.

"Это была работа Джорджа на каникулах — перевозить корм", — сказала 41-летняя Миддлтон, заметив работу робота-перевозчика на одной из ферм.

Принц Уильям добавил, что их трое детей учатся работать на ферме в своем имении. Пара, которая поженилась в 2011 году, также воспитывает 8-летнюю принцессу Шарлотту и 5-летнего принца Луи.

Кроме того, что они занимаются домашними делами, принцесса Уэльская достаточно традиционна в другом аспекте воспитания. Она готовит торты на каждый день рожденья своих детей.

Принц Джордж Фото: Facebook/George, Prince of Cambridge

Девятилетний Джордж также стал самым молодым пажом на коронации своего дедушки Чарльза ІІІ 6 мая 2023 года. Он добросовестно выполнил свою задачу, несмотря на то, что был дальше от родителей и брата с сестрой.

Принц Джордж на коронации дедушки Фото: Getty Images

Напомним, на принца Джорджа возлагаются большие надежды в развитии современной монархии.

Также Фокус писал об уникальном подарке принцу Джорджу на крестины, который он до сих пор не видел.