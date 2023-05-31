Стиль жизни
Ученые назвали 10 вещей, о которых должны помнить все владельцы собак
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Зачастую люди не до конца понимают своих животных, что приводит к проблемам.
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Владельцы собак в большинстве случае уверены, что они отлично знают характер, повадки и желания своего питомца. И тем сильнее их удивляет, если на что-то их любимцы реагируют не так, как они того ожидают. Эксперты по поведению животных, доктор Мелисса Старлинг и доктор Пол МакГриви из Сиднейского университета назвали 10 вещей, которые люди должны помнить, пытаясь понять своих животных.
- Собаки не любят делиться.
- Не всем собакам нравится, когда их обнимают или гладят.
- Лающая собака – не всегда агрессивная собака. Она может быть напугана, возбуждена, радостна.
- Собаки не любят, когда другие собаки заходят на их территорию или в дом.
- Собаки любят быть активными и им не нужно столько времени для отдыха, как людям.
- Не все собаки чрезмерно дружелюбны, некоторые из них более застенчивы, что и проявляется в их более сдержанном поведении.
- Собака, которая кажется дружелюбной, вскоре может стать агрессивной.
- Собаки нуждаются в открытом пространстве и новых областях для изучения. Игры в саду не всегда достаточно, поэтому длительные прогулки по ранее неизведанным местам приветствуются.
- Иногда собака может неправильно реагировать на команды, и хозяину кажется, что она хулиганит. На самом деле животное может просто не понимать, чего от него хотят.
- В некоторых случаях до того, как разразиться лаем, собака выражением морды дает понять, что ей что-то не нравится.
Ранее Фокус писал, что ветеринар из США рассказала, какие бы породы собак она никогда не завела, и объяснила почему.