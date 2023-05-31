Ученые назвали 10 вещей, о которых должны помнить все владельцы собак

Зачастую люди не до конца понимают своих животных, что приводит к проблемам.

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Владельцы собак в большинстве случае уверены, что они отлично знают характер, повадки и желания своего питомца. И тем сильнее их удивляет, если на что-то их любимцы реагируют не так, как они того ожидают. Эксперты по поведению животных, доктор Мелисса Старлинг и доктор Пол МакГриви из Сиднейского университета назвали 10 вещей, которые люди должны помнить, пытаясь понять своих животных.

Собаки не любят делиться. Не всем собакам нравится, когда их обнимают или гладят. Лающая собака – не всегда агрессивная собака. Она может быть напугана, возбуждена, радостна. Собаки не любят, когда другие собаки заходят на их территорию или в дом. Собаки любят быть активными и им не нужно столько времени для отдыха, как людям. Не все собаки чрезмерно дружелюбны, некоторые из них более застенчивы, что и проявляется в их более сдержанном поведении. Собака, которая кажется дружелюбной, вскоре может стать агрессивной. Собаки нуждаются в открытом пространстве и новых областях для изучения. Игры в саду не всегда достаточно, поэтому длительные прогулки по ранее неизведанным местам приветствуются. Иногда собака может неправильно реагировать на команды, и хозяину кажется, что она хулиганит. На самом деле животное может просто не понимать, чего от него хотят. В некоторых случаях до того, как разразиться лаем, собака выражением морды дает понять, что ей что-то не нравится.

Ранее Фокус писал, что ветеринар из США рассказала, какие бы породы собак она никогда не завела, и объяснила почему.