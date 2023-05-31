Стиль життя
Вчені назвали 10 речей, про які мають пам'ятати всі власники собак
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Найчастіше люди не до кінця розуміють своїх тварин, що призводить до проблем.
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Власники собак у більшості випадків впевнені, що вони чудово знають характер, звички та бажання свого вихованця. І тим більше їх дивує, коли на щось їхні улюбленці реагують не так, як вони на те очікують. Експерти з поведінки тварин, доктор Мелісса Старлінг та доктор Пол МакГріві із Сіднейського університету, назвали 10 речей, які люди повинні пам'ятати, намагаючись зрозуміти своїх тварин.
- Собаки не люблять ділитися.
- Не всім собакам подобається, коли їх обіймають чи гладять.
- Собака, що гавкає, не завжди агресивний собака. Він може бути наляканий, збуджений, радісний.
- Собаки не люблять, коли інші собаки заходять на їхню територію або до будинку.
- Собаки люблять бути активними і їм не потрібно стільки часу для відпочинку, як людям.
- Не всі собаки надмірно доброзичливі, деякі з них більш сором'язливі, що й проявляється у їхній стриманішій поведінці.
- Собака, який здається доброзичливим, незабаром може стати агресивним.
- Собаки потребують відкритого простору та нових ділянок для вивчення. Гри в саду не завжди достатньо, тому тривалі прогулянки раніше незвіданими місцями завжди чудово.
- Іноді собака може неправильно реагувати на команди, і господареві здається, що він хуліганить. Насправді тварина може просто не розуміти, чого від неї хочуть.
- У деяких випадках до того, як почати гавкати, собака виразом морди дає зрозуміти, що їй щось не подобається
Раніше Фокус писав, що ветеринар зі США розповіла, які б породи собак вона ніколи не завела, і пояснила чому.