Вчені назвали 10 речей, про які мають пам'ятати всі власники собак

Найчастіше люди не до кінця розуміють своїх тварин, що призводить до проблем.

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Власники собак у більшості випадків впевнені, що вони чудово знають характер, звички та бажання свого вихованця. І тим більше їх дивує, коли на щось їхні улюбленці реагують не так, як вони на те очікують. Експерти з поведінки тварин, доктор Мелісса Старлінг та доктор Пол МакГріві із Сіднейського університету, назвали 10 речей, які люди повинні пам'ятати, намагаючись зрозуміти своїх тварин.

Собаки не люблять ділитися. Не всім собакам подобається, коли їх обіймають чи гладять. Собака, що гавкає, не завжди агресивний собака. Він може бути наляканий, збуджений, радісний. Собаки не люблять, коли інші собаки заходять на їхню територію або до будинку. Собаки люблять бути активними і їм не потрібно стільки часу для відпочинку, як людям. Не всі собаки надмірно доброзичливі, деякі з них більш сором'язливі, що й проявляється у їхній стриманішій поведінці. Собака, який здається доброзичливим, незабаром може стати агресивним. Собаки потребують відкритого простору та нових ділянок для вивчення. Гри в саду не завжди достатньо, тому тривалі прогулянки раніше незвіданими місцями завжди чудово. Іноді собака може неправильно реагувати на команди, і господареві здається, що він хуліганить. Насправді тварина може просто не розуміти, чого від неї хочуть. У деяких випадках до того, як почати гавкати, собака виразом морди дає зрозуміти, що їй щось не подобається

Раніше Фокус писав, що ветеринар зі США розповіла, які б породи собак вона ніколи не завела, і пояснила чому.