Принц Гарри и Меган Маркл тайно встречались с известным телеведущим

Герцогская чета встречалась с Джеймсом Корденом, когда он заезжал в их имение в Монтесито в Калифорнии.

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Принц Гарри и Меган Маркл после своего переезда в США не слишком часто появляются на публике, зато часто принимают гостей. Одним из последних визитеров стал известный телеведущий Джеймс Корден. Об этом пишет Daily Mail.

44-летний телеведущий ушел из Late Late Show и бросил Голливуд в прошлом месяце, прежде чем вернуться в Великобританию со своей женой Джулией и тремя детьми.

Однако его снова видели в Калифорнии, где он ужинал с семьей в ресторане Lucky's Steakhouse.

После автомобиль ведущего видели у особняка Меган и Гарри за 14 миллионов долларов, который они купили в Монтесито после переезда в США.

Джеймс подружился с Гарри и Меган еще до их переезда в Штаты. Он даже присутствовал на их свадьбе. В прошлогоднем интервью он признался, что и их дети тоже нашли общий язык.

Джеймс Корден и принц Гарри Фото: Скриншот

В беседе с The Sun Джеймс рассказал, что у него и его семьи был "своего рода сценарий игрового свидания вместе с детьми". А потом они вместе ужинали и это "было прекрасно" по признанию Джеймса.

Корден и его жена Джулия являются родителями троих детей: 11-летнего Макса, 8-летней Кэри и 4-летней Шарлотты. А у как у Меган и Гарри, как известно, двое детей: 4-летний Арчи и годовалая Лилибет, названная в честь покойной королевы Елизаветы.

Ранее Гарри появлялся в качестве гостя на The Late Late Show вскоре после того, как переехал в Лос-Анджелес с Меган.

Джеймс шутил, что знает Гарри лучше, чем Меган и говорил, что уважает и восхищается принцем, за его решение отказаться от обязанностей членов королевской семьи.

Джеймс Корден и принц Гарри Фото: Скриншот

"Я восхищаюсь Гарри, и любой, кто был рядом с ним и проводил с ним время, чувствовал бы то же самое. Я думаю, что он преданный и любящий муж и отец, и я думаю, что то, что они сделали, невероятно смело, и я всегда буду на их стороне", — говорил Корден в интервью.

Ранее ведущий продал свой дом в Брентвуде за 17 миллионов долларов и собирается переехать в Великобританию, чтобы бы быть со своей семьей.

Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл посетили церемонию награждения, впервые за долгое время посетив официальное мероприятие в Нью-Йорке. Однако в итоге это превратилось в целое шоу. Так как после церемонии Меган и Гарри заявили, что их преследовали папарацци и они чуть не попали в ДТП. Им даже пришлось укрываться в полицейском участке и какое-то время передвигаться на такси.

Власти Нью-Йорка и даже таксист, который их вез, после дали комментарии, заявив, что ничего опасного в поезде Меган и Гарри не было. И они преувеличивают.