Снимали в столовой в простынях: как создавался знаменитый логотип Columbia Pictures "Леди с факелом"

Один из самых известных снимков в истории, который стал прототипом символа кинокомпании, сделала фотограф Кэти Андерсон в собственной столовой.

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Даже те, кто не может назвать себя киноманом, знает, как выглядит культовый логотип Columbia Pictures "Леди с факелом" (Torch Lady). Как только на экране появляется изображение женщины в белой тунике и синей накидке с факелом в руке, ясно, что нас ждет интересное кино. Логотипом стала картина, написанная художником Майклом Деасом, но фото, с которой была написана картина, сделала фотограф Кэти Андерсон. А моделью стала ее подруга, пишет Daily Mail.

"Леди с факелом" Columbia Pictures появляется на экране с 1924 года, когда название Cohn-Brandt-Cohn Film Sales сменило более лаконичное Columbia Pictures. Тогда же было решено сделать логотипом женщину с факелом, напоминающую статую Свободы и олицетворяющую новую женщину ХХ века.

Один из ранних логотипов Columbia Pictures Фото: Columbia Pictures

Но в 1991 году киностудия поручила художнику Майклу Деасу обновить ее логотип, и он попросил фотографа Кэти Андерсон сделать эталонные фотографии для своей картины.

И пока Деас изо всех сил пытался найти подходящую модель, Андерсон предложила свою коллегу Дженни Джозеф, которая в то время была графическим дизайнером новоорлеанской газеты The Times-Picayune.

Несмотря на то, что британка Джозеф никогда не работала моделью, она согласилась позировать.

Снимки, сделанные Кэти Андерсон Фото: Kathy Anderson Photography

"Нас обоих забавляет то внимание, которое она привлекает, даже по сей день", — недавно сказала Yahoo Entertainment Андерсон, получившая Пулитцеровскую премию за освещение урагана Катрина.

Один из самых знаковых снимков в кинематографе был сделан во время обеденного перерыва в квартире фотографа.

"После того, как я убрала свой обеденный стол и превратила столовую своей квартиры в студию, я установила пестрый серый фон", — рассказала Андерсон о том, как делала культовые снимки.

Деас пояснил, что ему нужно и эталонный снимок был сделан с помощью самого простого реквизита: простыней, флага и небольшой лампой с торчащей лампочкой.

Дженни Джозеф задрапировали в белые простыни, имитирующее одеяние римской богини и сначала вместо синей накидки был американский флаг, но он не слишком хорошо смотрелся.

Андерсон говорит, что мягкое освещение создало эффект нежного восхода солнца, как и представлял художник, и создало ощущение красоты и вневременности.

Интересно, но пока Дженни Джозеф позировала, она призналась подруге, что беременна, попросила о передышке и присела. Андерсон сделала еще один снимок, который и называет своим любимым.

Моделью для Леди с факелом послужила британка Дженни Джозеф Фото: Kathy Anderson Photography

А тот факт, что фото ее подруги стало культовым изображением, до сих вызывает у нее смешанные чувства. Она этого не ожидала. Кэти Андерсон до сих поддерживает отношения с Дженни Джозеф и говорит, что та также удивлена тем фактом, что ее портрет стал настолько популярным и тем фактом, что почти никто не знает об истории его создания. К слову, Кэти Андерсон до сих пор занимается фотографией и чаще всего снимает свадьбы.

Нынешний логотип Columbia Pictures Фото: Columbia Pictures

В разное время разные актрисы и модели выдавали себя за "Леди с факелом". Среди них Эвелин Венейбл, Клаудия Делл и Амелия Батчлер. Ведь логотип меняли каждые несколько лет, добавляя и убирая некоторые детали вроде шлема.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, как снимаются сериалы и фильмы про миллиардеров. Внимание уделяется всему: от вина, до картин на стенах.