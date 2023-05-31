Знімали у вітальні в простирадлах: як створювали знаменитий логотип Columbia Pictures "Леді зі смолоскипом"

Один із найвідоміших знімків в історії, який став прототипом символу кінокомпанії, зробила фотографиня Кеті Андерсон у власній вітальні.

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Навіть ті, хто не може назвати себе кіноманом, знає, який вигляд має культовий логотип Columbia Pictures "Леді зі смолоскипом" (Torch Lady). Як тільки на екрані з'являється зображення жінки в білій туніці та синій накидці зі смолоскипом у руці, ясно, що на нас чекає цікаве кіно. Логотипом стала картина, написана художником Майклом Деасом, але фото, з якої було написано картину, зробила фотографиня Кеті Андерсон. А моделлю стала її подруга, пише Daily Mail.

"Леді зі смолоскипом" Columbia Pictures з'являється на екрані з 1924 року, коли назва Cohn-Brandt-Cohn Film Sales змінила на лаконічніше Columbia Pictures. Тоді ж було вирішено зробити логотипом жінку зі смолоскипом, кая нагадує статую Свободи й уособлює нову жінку ХХ століття.

Один із ранніх логотипів Columbia Pictures Фото: женщина

Але в 1991 кіностудія доручила художнику Майклу Деасу оновити її логотип, і він попросив фотографиню Кеті Андерсон зробити еталонні фотографії для своєї картини.

І поки Деас щосили намагався знайти відповідну модель, Андерсон запропонувала свою колегу Дженні Джозеф, яка тоді була графічною дизайнеркою новоорлеанської газети The Times-Picayune.

Попри те, що британка Джозеф ніколи не працювала моделлю, вона погодилася позувати.

Знімки, зроблені Кеті Андерсон Фото: Kathy Anderson Photography

"Нас обох тішить та увага, яку вона привертає, навіть донині", — нещодавно сказала Yahoo Entertainment Андерсон, яка отримала Пулітцерівську премію за висвітлення урагану "Катріна".

Один із найзнаковіших знімків у кінематографі був зроблений під час обідньої перерви у квартирі фотографки.

"Після того, як я прибрала свій обідній стіл і перетворила вітальню своєї квартири на студію, я встановила строкатий сірий фон", — розповіла Андерсон про те, як робила культові знімки.

Деас пояснив, що йому потрібно, і еталонний знімок був зроблений за допомогою найпростішого реквізиту: простирадла, прапора та невеличкої лампи з лампочкою.

Дженні Джозеф задрапірували в білі простирадла, що імітували вбрання римської богині, і спочатку замість синьої накидки був американський прапор, але він мав не надто гарний вигляд.

Андерсон каже, що м'яке освітлення створило ефект ніжного сходу сонця, як і уявляв художник, і створило відчуття краси та позачасовості.

Цікаво, але поки Дженні Джозеф позувала, вона зізналася подрузі, що вагітна, попросила про перепочинок і присіла. Андерсон зробила ще один знімок, який називає своїм найулюбленим.

Моделью для Леді зі смолоскипом стала британка Дженні Джозеф Фото: Kathy Anderson Photography

А той факт, що фото її подруги стало культовим зображенням, дотепер викликає в неї змішані почуття. Вона на це не чекала. Кеті Андерсон досі підтримує стосунки з Дженні Джозеф і каже, що та також здивована тим, що її портрет став настільки популярним і що майже ніхто не знає про історію його створення. До речі, Кеті Андерсон досі займається фотографією та найчастіше знімає весілля.

Цьогорічний логотип Columbia Pictures Фото: женщина

У різний час різні акторки та моделі видавали себе за "Леді зі смолоскипом". Серед них Евелін Венейбл, Клаудія Делл і Амелія Батчлер. Адже логотип змінювали кожні кілька років, додаючи та прибираючи деякі деталі на кшталт шолома.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, як знімаються серіали та фільми про мільярдерів. Увага приділяється всьому: від вина до картин на стінах.