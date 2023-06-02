Тайлер Пози, звезда сериала "Волчонок", обручился со своей девушкой

Избранницей кумира подростков по всему миру стала певица Фем.

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Актер Тайлер Пози, исполнитель главной роли в молодежном сериале "Волчонок", готовится к свадьбе со своей девушкой. Об этом пишет People.

Избранницей актера стала певица Фем. Она рассказала, что Тайлер сделал ей предложение на берегу океана.

Тайлер Пози и Фем

31-летний актер встал на одно колено на пляже в Центральной Калифорнии в День святого Валентина и попросил ее выйти за него замуж.

На этой неделе Фем сообщила об этом в своих сториз в Instagram, показав кольцо.

"Мы обручились в Камбрии, Калифорния. Любимое место Фем. Мы проводим там каждый День святого Валентина, поэтому было просто идеально сделать предложение именно в там", — рассказал Тайлер People.

Фем призналась, что предложение стало для нее полной неожиданностью. А Тайлеру было очень нелегко держать все в секрете. Он сам придумал дизайн кольца и позаботился, чтобы там присутствовал зеленый цвет – так как это любимый цвет его избранницы.

"Я не ожидал, что буду чувствовать как-то по-другому, когда мы обручились, но это действительно изменилось. Любовь стала глубже. Думаю, она станет еще сильнее, когда мы поженимся", — рассказал актер, отметив, что свадьба запланирована на октябрь.

Напомним, Тайлер Пози родился в Калифорнии и больше интересовался музыкой, чем актерством. Он лидер и басист в музыкальной группе Disappearing Jamie. Но в кино он снимается с 14 лет. Его дебютом стала картина "Госпожа горничная", где он играл сына героини Дженнифер Лопес.

Он также мог сыграть Джейкоба в "Сумерках", но в итоге эта роль досталась Тейлору Лотнеру.

Но настоящую славу ему принес молодежный сериал про оборотней "Волчонок", в котором он исполнил главную роль Скотта МакКолла.

С Фем в 2020 году их познакомил музыкальный продюсер Джон Фельдманн, и они вместе работали над музыкальным проектом.

Тайлер Пози и Фем

До Фем Тайлер Пози встречался с актрисой Шоной Горлик и даже сделал ей предложение. Но пара рассталась после 12 лет отношений.

После у него были романы с Беллой Торн и актрисой Софи Тэйлор Али.

Напомним, еще один актер, сыгравший оборотня, Тейлор Лотнер, женился в прошлом году на своей тезке. Свадьба прошла на винодельне Epoch Estate Wines неподалеку от Пако-Роблес в Калифорнии.