Тайлер Позі, зірка серіалу "Вовченя", побрався зі своєю дівчиною

Обранкою кумира підлітків по всьому світу стала співачка Фем.

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Актор Тайлер Позі, виконавець головної ролі у молодіжному серіалі "Вовченя", готується до весілля зі своєю дівчиною. Про це пише People.

Обранкою актора стала співачка Фем. Вона розповіла, що Тайлер зробив пропозицію на березі океану.

Тайлер Позі та Фем

31-річний актор став на одне коліно на пляжі у Центральній Каліфорнії у День святого Валентина та попросив її вийти за нього заміж.

Цього тижня Фем повідомила про це у своїх сторизах в Instagram, показавши кільце.

"Ми побралися в Камбрії, Каліфорнія. Улюблене місце Фем. Ми проводимо там кожен День святого Валентина, тому було просто ідеально зробити пропозицію саме там", — розповів Тайлер People.

Фем зізналася, що пропозиція стала для неї несподіванкою. А Тайлер було дуже нелегко тримати все в секреті. Він сам придумав дизайн кільця і подбав, щоб там був зелений колір — оскільки це улюблений колір його обраниці.

"Я не очікував, що відчуватиму якось по-іншому, коли ми побралися, але це дійсно змінилося. Кохання стало глибшим. Думаю, воно стане ще сильнішим, коли ми одружимося", — розповів актор, зазначивши, що весілля заплановане на жовтень.

Нагадаємо, Тайлер Позі народився у Каліфорнії та більше цікавився музикою, ніж акторством. Він лідер та басист у музичному гурті Disappearing Jamie. Але в кіно він знімається із 14 років. Його дебютом стала картина "Пані покоївка", де він грав сина героїні Дженніфер Лопес.

Він також міг зіграти Джейкоба в "Сутінках", але в результаті ця роль дісталася Тейлору Лотнеру.

Але справжню славу йому приніс молодіжний серіал про перевертнів "Вовченя", в якому він виконав головну роль Скотта МакКолла.

З Фемом у 2020 році їх познайомив музичний продюсер Джон Фельдманн, і вони разом працювали над музичним проєктом.

Тайлер Позі та Фем

До Фем Тайлер Позі зустрічався з актрисою Шоною Горлик і навіть зробив пропозицію. Але пара розлучилася після 12 років стосунків.

Після нього були романи з Беллою Торн і актрисою Софі Тейлор Алі.

Нагадаємо, ще один актор, який зіграв перевертня, Тейлор Лотнер, одружився минулого року зі своєю тезкою. Весілля пройшло на виноробні Epoch Estate Wines неподалік Пако-Роблес у Каліфорнії.