Тайлер Позі, зірка серіалу "Вовченя", побрався зі своєю дівчиною
Обранкою кумира підлітків по всьому світу стала співачка Фем.
Актор Тайлер Позі, виконавець головної ролі у молодіжному серіалі "Вовченя", готується до весілля зі своєю дівчиною. Про це пише People.
Обранкою актора стала співачка Фем. Вона розповіла, що Тайлер зробив пропозицію на березі океану.
31-річний актор став на одне коліно на пляжі у Центральній Каліфорнії у День святого Валентина та попросив її вийти за нього заміж.
Цього тижня Фем повідомила про це у своїх сторизах в Instagram, показавши кільце.
"Ми побралися в Камбрії, Каліфорнія. Улюблене місце Фем. Ми проводимо там кожен День святого Валентина, тому було просто ідеально зробити пропозицію саме там", — розповів Тайлер People.
Фем зізналася, що пропозиція стала для неї несподіванкою. А Тайлер було дуже нелегко тримати все в секреті. Він сам придумав дизайн кільця і подбав, щоб там був зелений колір — оскільки це улюблений колір його обраниці.
"Я не очікував, що відчуватиму якось по-іншому, коли ми побралися, але це дійсно змінилося. Кохання стало глибшим. Думаю, воно стане ще сильнішим, коли ми одружимося", — розповів актор, зазначивши, що весілля заплановане на жовтень.
Нагадаємо, Тайлер Позі народився у Каліфорнії та більше цікавився музикою, ніж акторством. Він лідер та басист у музичному гурті Disappearing Jamie. Але в кіно він знімається із 14 років. Його дебютом стала картина "Пані покоївка", де він грав сина героїні Дженніфер Лопес.
Він також міг зіграти Джейкоба в "Сутінках", але в результаті ця роль дісталася Тейлору Лотнеру.
Але справжню славу йому приніс молодіжний серіал про перевертнів "Вовченя", в якому він виконав головну роль Скотта МакКолла.
З Фемом у 2020 році їх познайомив музичний продюсер Джон Фельдманн, і вони разом працювали над музичним проєктом.
До Фем Тайлер Позі зустрічався з актрисою Шоною Горлик і навіть зробив пропозицію. Але пара розлучилася після 12 років стосунків.
Після нього були романи з Беллою Торн і актрисою Софі Тейлор Алі.
Нагадаємо, ще один актор, який зіграв перевертня, Тейлор Лотнер, одружився минулого року зі своєю тезкою. Весілля пройшло на виноробні Epoch Estate Wines неподалік Пако-Роблес у Каліфорнії.