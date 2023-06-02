Святая Троица 2023: история и традиции Зеленого воскресенья

Уже в это воскресенье, 4 июня, состоится один из двунадесятых церковных праздников — День святой Троицы. Фокус рассказывает про историю, традиции и запреты Зеленого воскресенья.

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Троица 2023: дата праздника

День Святой Троицы отмечают на 50-й день после Пасхи — соответственно в этом году праздник приходится на 4 июня. В народе Троицу еще называют Зеленые святки.

История праздника

По Новому завету, в день Пятидесятницы, после вознесения Иисуса на небеса, его ученики собрались вместе в верхней комнате, чтобы молиться и ожидать обещанного пришествия Святого Духа.

Внезапно он сошел на них в виде огненных языков, и наполнил каждого присутствующего. Этот момент символизировал начало новой эры христианства и позволял ученикам Иисуса говорить на разных языках, чтобы проповедовать Евангелие всем народам мира.

После пришествия Святого Духа апостол Петр встал перед толпой людей и проповедовал о Христе и Его спасении. Библейский текст говорит, что того дня около трех тысяч человек приняли веру в Христа и приняли крещение.

С тех пор Пятидесятница стала одним из основных праздников христианского календаря.

Троица олицетворяет единство Бога в трех лицах: Отца, Сына и Святого Духа. Это таинственное учение христианства позволяет верующим восхвалять и понимать Божественное присутствие в трех ипостасях.

Традиции на Троицу

Главным обычаем в этот день считается украшение жилища зеленью и травами — аиром, откуда и название "Зеленые святки". Помимо аира, украшением дома могут быть и любисток, чабрец, полынь. А возле икон принято вешать свежескошенную мяту и ветки березы.

За пару дней до Троицы нужно убрать весь дом, выбросить лишнее. Суббота перед праздником называется родительской, когда нужно вспоминать о своих предках.

В ночь на Троицу в церквях проводят вечерню, читают молитвы о даровании Святого Духа и вспоминают, как он предстал перед апостолами. Еще в этот день отмечается день рождения Церкви Христовой.

Что нельзя делать на Троицу:

убирать в доме и работать;

вязать и шить;

ссориться и ругаться;

злословить;

ходить в лес и рубить дрова;

ходить на охоту.

Источник: http://blyzhchedoboga.com.ua/svyata-triytsya/