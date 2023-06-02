Святая Троица 2023: история и традиции Зеленого воскресенья
Уже в это воскресенье, 4 июня, состоится один из двунадесятых церковных праздников — День святой Троицы. Фокус рассказывает про историю, традиции и запреты Зеленого воскресенья.
Троица 2023: дата праздника
День Святой Троицы отмечают на 50-й день после Пасхи — соответственно в этом году праздник приходится на 4 июня. В народе Троицу еще называют Зеленые святки.
История праздника
По Новому завету, в день Пятидесятницы, после вознесения Иисуса на небеса, его ученики собрались вместе в верхней комнате, чтобы молиться и ожидать обещанного пришествия Святого Духа.
Внезапно он сошел на них в виде огненных языков, и наполнил каждого присутствующего. Этот момент символизировал начало новой эры христианства и позволял ученикам Иисуса говорить на разных языках, чтобы проповедовать Евангелие всем народам мира.
После пришествия Святого Духа апостол Петр встал перед толпой людей и проповедовал о Христе и Его спасении. Библейский текст говорит, что того дня около трех тысяч человек приняли веру в Христа и приняли крещение.
С тех пор Пятидесятница стала одним из основных праздников христианского календаря.
Троица олицетворяет единство Бога в трех лицах: Отца, Сына и Святого Духа. Это таинственное учение христианства позволяет верующим восхвалять и понимать Божественное присутствие в трех ипостасях.
Традиции на Троицу
Главным обычаем в этот день считается украшение жилища зеленью и травами — аиром, откуда и название "Зеленые святки". Помимо аира, украшением дома могут быть и любисток, чабрец, полынь. А возле икон принято вешать свежескошенную мяту и ветки березы.
За пару дней до Троицы нужно убрать весь дом, выбросить лишнее. Суббота перед праздником называется родительской, когда нужно вспоминать о своих предках.
В ночь на Троицу в церквях проводят вечерню, читают молитвы о даровании Святого Духа и вспоминают, как он предстал перед апостолами. Еще в этот день отмечается день рождения Церкви Христовой.
Что нельзя делать на Троицу:
- убирать в доме и работать;
- вязать и шить;
- ссориться и ругаться;
- злословить;
- ходить в лес и рубить дрова;
- ходить на охоту.