Свята Трійця 2023: історія та традиції Зеленої неділі

Вже цієї неділі, 4 червня, відбудеться одне з двонадесятих церковних свят — День святої Трійці. Фокус розповідає про історію, традиції та заборони Зеленої неділі.

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Трійця 2023: дата свята

День Святої Трійці святкують на 50-й день після Великодня — відповідно цьогоріч свято припадає на 4 червня. У народі Трійцю називають Зелені святки.

Історія свята

За Новим Завітом, у день П'ятидесятниці, після піднесення Ісуса на небеса, його учні зібралися разом у верхній кімнаті, щоб молитися і чекати на обіцяне пришестя Святого Духу.

Раптом він зійшов на них у вигляді вогненних язиків і наповнив кожного з присутніх. Цей момент символізував початок нової ери християнства і дозволяв учням Ісуса говорити різними мовами, щоб проповідувати Євангеліє всім народам світу.

Після приходу Святого Духа апостол Петро став перед натовпом людей і проповідував про Христа та Його спасіння. Біблійний текст каже, що того дня майже три тисячі людей прийняли віру в Христа та прийняли хрещення.

З того часу П'ятидесятниця стала одним з основних свят християнського календаря.

Трійця уособлює єдність Бога у трьох іпостасях: Отця, Сина та Святого Духу.

Традиції на Трійцю

Головним звичаєм цього дня вважається прикраса житла зеленню та травами — лепехою, звідки й назва "Зелені святки". Крім лепехи, окрасою будинку можуть бути і любисток, чебрець, полин. А біля ікон вішають свіжоскошену м'яту та гілки берези.

За кілька днів до Трійці потрібно прибрати весь будинок, викинути зайве. Субота перед святом називається батьківською, коли треба згадувати своїх предків.

У ніч на Трійцю в церквах проводять вечірню, читають молитви про силу Святого Духу і згадують, як він зійшов на апостолів. У цей день відзначається день народження Церкви Христової.

Що не можна робити на Трійцю:

прибирати у будинку та працювати;

в'язати та шити;

сваритися та лаятися;

злословити;

ходити в ліс та рубати дрова;

ходити на полювання.

Джерело: http://blyzhchedoboga.com.ua/svyata-triytsya/