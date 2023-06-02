Свята Трійця 2023: історія та традиції Зеленої неділі
Вже цієї неділі, 4 червня, відбудеться одне з двонадесятих церковних свят — День святої Трійці. Фокус розповідає про історію, традиції та заборони Зеленої неділі.
Трійця 2023: дата свята
День Святої Трійці святкують на 50-й день після Великодня — відповідно цьогоріч свято припадає на 4 червня. У народі Трійцю називають Зелені святки.
Історія свята
За Новим Завітом, у день П'ятидесятниці, після піднесення Ісуса на небеса, його учні зібралися разом у верхній кімнаті, щоб молитися і чекати на обіцяне пришестя Святого Духу.
Раптом він зійшов на них у вигляді вогненних язиків і наповнив кожного з присутніх. Цей момент символізував початок нової ери християнства і дозволяв учням Ісуса говорити різними мовами, щоб проповідувати Євангеліє всім народам світу.
Після приходу Святого Духа апостол Петро став перед натовпом людей і проповідував про Христа та Його спасіння. Біблійний текст каже, що того дня майже три тисячі людей прийняли віру в Христа та прийняли хрещення.
З того часу П'ятидесятниця стала одним з основних свят християнського календаря.
Трійця уособлює єдність Бога у трьох іпостасях: Отця, Сина та Святого Духу.
Традиції на Трійцю
Головним звичаєм цього дня вважається прикраса житла зеленню та травами — лепехою, звідки й назва "Зелені святки". Крім лепехи, окрасою будинку можуть бути і любисток, чебрець, полин. А біля ікон вішають свіжоскошену м'яту та гілки берези.
За кілька днів до Трійці потрібно прибрати весь будинок, викинути зайве. Субота перед святом називається батьківською, коли треба згадувати своїх предків.
У ніч на Трійцю в церквах проводять вечірню, читають молитви про силу Святого Духу і згадують, як він зійшов на апостолів. У цей день відзначається день народження Церкви Христової.
Що не можна робити на Трійцю:
- прибирати у будинку та працювати;
- в'язати та шити;
- сваритися та лаятися;
- злословити;
- ходити в ліс та рубати дрова;
- ходити на полювання.