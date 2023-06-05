Из Национальной галереи в Лондоне убрали портрет принцев Уильяма и Гарри: в чем причина

Решение убрать портрет из галереи принималось без ведома королевской семьи.

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Национальная портретная галерея в Лондоне убрала со своей экспозиции официальный портрет принца Уильяма и принца Гарри авторства Ники Филипс, который висел там 13 лет до того, как в учреждении затеяли ремонт длиной три года и стоимостью 35 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Times.

В июне галерея снова откроет свои двери для посетителей, однако упомянутого произведения они уже не увидят.

По информации журналистов, причина такого решения – продолжающаяся вражда между братьями без каких-либо признаков примирения, несмотря на заявления Гарри ранее в этом году, что он "открыт" для разговора об их прошлом.

Произведение, созданное по заказу Национальной портретной галереи в начале 2008 года, изображает двух принцев – обоим в то время было по 20 лет — в парадной форме кавалерийского полка Синих и Королевских особ. Художница Филиппс говорила о том, что они казались "такими милыми, такими близкими", когда позировали для портрета в ее доме в Южном Кенсингтоне.

Картина была написана в 2008 году Фото: Getty

"На первом портрете принцев они изображены официально одетыми, но в неформальной позе. Это восхитительное изображение, продолжающее традиции королевской портретной живописи", – описывала в то время полотно директор галереи Сэнди Нэрн.

Уточняется, что решение убрать картину было принято кураторами галереи, а не королевской семьей.

"Решения, касающиеся портретов, выставленных в Национальной портретной галерее, принимаются кураторской командой галереи. Имея более 250 000 портретов в нашей коллекции, мы можем показать только небольшой процент в нашем здании. Однако, как одна из крупнейших и наиболее важных коллекций портретов в мире, мы регулярно предоставляем наши работы и совершаем поездки как на национальном, так и на международном уровне", – заявили сотрудники галереи.

Этот портрет Ники Филипс был включен в передвижную выставку "От Тюдоров до Виндзоров", которая проходила с 2018 по 2021 год. В последний раз он выставлялся в галерее с марта по август 2018 года.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и принц Уильям не собираются мириться.