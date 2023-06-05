Із Національної галереї в Лондоні прибрали портрет принців Вільяма та Гаррі: у чому причина

Рішення прибрати портрет із галереї ухвалили без відома королівської родини.

Related video

Національна портретна галерея в Лондоні прибрала зі своєї експозиції офіційний портрет принца Вільяма та принца Гаррі авторства Нікі Філіпс, який висів там 13 років до того, як в установі затіяли ремонт тривалістю три роки та вартістю 35 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє The Times.

У червні галерея знову відчинить свої двері для відвідувачів, проте згаданого твору вони вже не побачать.

За інформацією журналістів, причина такого рішення — ворожнеча між братами, що триває, без будь-яких ознак примирення, попри заяви Гаррі раніше цього року, що він "відкритий" для розмови про їхнє минуле.

Твір, створений на замовлення Національної портретної галереї на початку 2008 року, зображує двох принців — обом тоді було по 20 років — у парадній формі кавалерійського полку Синіх і Королівських осіб. Художниця Філіппс говорила про те, що вони здавалися такими милими, такими близькими, коли позували для портрета в її будинку в Південному Кенсінгтоні.

Картина була написана у 2008 році Фото: Getty

"На першому портреті принців вони зображені офіційно одягненими, але в неформальній позі. Це чудове зображення, яке продовжує традиції королівського портретного живопису", — описувала на той час полотно директорка галереї Сенді Нерн.

Уточнюється, що рішення прибрати картину ухвалили куратори галереї, а не королівська сім'я.

"Рішення, що стосуються портретів, виставлених у Національній портретній галереї, ухвалює кураторська команда галереї. Маючи понад 250 000 портретів у нашій колекції, ми можемо показати лише невеликий відсоток у нашій будівлі. Однак як одна з найбільших і найважливіших колекцій портретів у світі ми регулярно надаємо наші роботи та здійснюємо поїздки як на національному, так і на міжнародному рівні”, — заявили співробітники галереї.

Цей портрет Нікі Філіпс був включений до пересувної виставки "Від Тюдорів до Віндзорів", яка проходила з 2018 по 2021 рік. Востаннє його виставляли в галереї з березня до серпня 2018 року.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та принц Вільям не збираються миритися.