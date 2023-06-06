Маколея Калкина заметили на прогулке с женой и двумя детьми (фото)

Пара наслаждалась прогулкой со своими маленькими детьми.

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42-летний американский актер Маколей Калкин и его невеста, 35-летняя актриса и модель Бренда Сонг, которые подтвердили свою помолвку в начале этого года, были замечены на прогулке с двумя сыновьями в Бербанке, штат Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильмов "Один дома" был в кремовой футболке с графическим принтом, красной фланелевой рубашке на пуговицах и серых шортах. Он также дополнил прогулочный образ черными кедами Converse и черной бейсболкой, а также солнцезащитными очками.

Бренда надела белую футболку с принтом, заправленную в расклешенные джинсы с высокой талией. Актриса держала на руках младшего сына Картера. Рядом с ними был старший сын, двухлетний Дакота. Оба их ребенка носили одинаковые голубые кепки.

Напомним, звезда фильмов "Хороший сын" и "Один дома" познакомился с Брендой в 2017 году на съемках фильма "Земля перемен" в Таиланде. Они долго время скрывали свои отношения, и даже не публиковали совместных фото. В апреле 2021 года у них родился сын Дакота Сонг, названный в честь покойной сестры Калкина. На Рождество у них появился второй малыш.

До Бренды Калкин был женат на актрисе Рэйчел Майнер, однако молодоженам было всего по 17 лет и этот брак закончился разводом.

Также Фокус писал, что Маколей Калкин был замечен на свидании с возлюбленной.