Девушка Аль Пачино впервые вышла в свет после новостей о беременности (фото)

Девушка изо всех сил старалась скрыть свой живот от папарацци.

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Беременная подруга Аль Пачино, 29-летняя Нур Альфаллах, была замечена около машины в Лос-Анджелесе. Девушка разговаривала по телефону и старалась скрыть свой живот от фотографов. Об этом сообщает PageSix.

Рядом с ней не было 83-летнего американского актера Аль Пачино, и девушку в медицинский центр сопровождала ее мама. Альфаллах выбрала мешковатую одежду, что наверняка не было видной растущий живот.

Она была одета в полностью черный костюм, дополняя образ черным кожаным пальто с меховой отделкой, кроссовками Adidas в черно-белую полоску и солнцезащитными очками. Альфаллах отвернулась от папарацци, когда ее мама, которая тоже была одета во все черное, помогла ей сесть в черный внедорожник.

И Пачино, и Альфаллах не появлялись на публике с тех пор, как 30 мая стало известно, что девушка находится на восьмом месяце беременности его четвертым ребенком. Звезда "Крестного отца" был "шокирован", узнав о интересном положении возлюбленной. Инсайдер утверждает, что хотя у Пачино были оговорки, тест ДНК показал, что он действительно является отцом будущего ребенка.

Напомним, что известно о беременной возлюбленной Аль Пачино.

Также Фокус писал о реакции Роберта Де Ниро на предстоящее пополнение в семье Аль Пачино.