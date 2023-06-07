От 6760 до 8110 фунтов стерлингов: во сколько обошлись роды принцессы Евгении

В роддоме Портленда созданы условия, которыми может похвастаться пятизвездочный отель.

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Принцесса Евгения родила второго сына, Эрнеста Джорджа Ронни, 30 мая в родильном доме Портленда в Вестминстере. Это медучреждение очень популярно среди британских аристократов, здесь же рожала своего первенца Меган Маркл, пишет Hello. Тут же появились на свет сама принцесса Евгения и ее сестра Беатрис.

Частный госпиталь в Вестминстере известен как один из лучших в Великобритании по акушерской помощи, а также привлекает состоятельных пациентов условиями, которые сравнимы с пятизвездочным отелем.

В каждой палате для рожениц созданы лучшие условия: просторные и светлые помещения, ванные, наполненные туалетно-косметическими принадлежностями Temple Spa, действует круглосуточное обслуживание номеров: есть разнообразные питательные блюда и команда кейтеринга мирового класса, которая может обеспечить большинство диетических потребностей. Например, в меню роддома есть даже омары, а праздничный пакет "Шампанское и клубника" предлагается для новоиспеченных мам, желающих поднять тост за новорожденных.

При желании партнеры также могут остаться на ночь со своим ребенком.

"Я могу отстаивать здесь то, что это похоже на отпуск. Вы можете пользоваться детской, ваш ребенок возвращается только на время кормления, поэтому после двух или трех ночей ты уезжаешь отсюда, чувствуя себя действительно здоровой, отдохнувшей и готовой столкнуться с этим вызовом в качестве молодой мамы. Так и должно быть", – говорит генеральный директор больницы Джанин Мэдден.

Роды и пребывание здесь – удовольствие не из дешевых. Цены начинаются от 6 760 фунтов стерлингов за "нормальные роды" и достигают 8 110 фунтов стерлингов за экстренное кесарево сечение, а дополнительная ночь в больнице/гостиничном номере стоит 1800 фунтов стерлингов.

Август и его новорожденный брат Эрнест Фото: Instagram/Princess Eugenie

Ранее Фокус писал, как отреагировал старший сын принцессы Евгении на появление младшего брата.