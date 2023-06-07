Від 6760 до 8110 фунтів стерлінгів: скільки коштували пологи принцеси Євгенії

У пологовому будинку Портленда створені умови, якими може похвалитися п'ятизірковий готель.

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Принцеса Євгенія народила другого сина, Ернеста Джорджа Ронні, 30 травня у пологовому будинку Портленда у Вестмінстері. Ця медустанова дуже популярна серед британських аристократів, тут народжувала свого первістка Меган Маркл, пише Hello. Тут же з'явилися на світ сама принцеса Євгенія та її сестра Беатріс.

Приватний шпиталь у Вестмінстері відомий як один із найкращих у Великій Британії з акушерської допомоги, а також залучає заможних пацієнтів умовами, які можна порівняти з п'ятизірковим готелем.

У кожній палаті для породіль створені найкращі умови: просторі та світлі приміщення, ванни, наповнені туалетно-косметичним приладдям Temple Spa, діє цілодобове обслуговування номерів: є різноманітні поживні страви та команда кейтерингу світового класу, яка може забезпечити більшість дієтичних потреб. Наприклад, у меню пологового будинку є навіть омари, а святковий пакет "Шампанське та полуниця" пропонується для новоспечених мам, які бажають підняти тост за новонароджених.

За бажанням партнери також можуть залишитися на ніч зі своєю дитиною.

"Я можу відстоювати тут те, що це схоже на відпустку. Ви можете користуватися дитячою, ваша дитина повертається тільки на час годування, тому після двох чи трьох ночей ти їдеш звідси, відчуваючи себе справді здоровою, відпочилою і готовою зіткнутися з цим викликом як молодої мами. Так і має бути", – каже генеральна директорка лікарні Джанін Медден.

Пологи та перебування тут – задоволення не з дешевих. Ціни починаються від 6760 фунтів стерлінгів за "нормальні пологи" і досягають 8110 фунтів стерлінгів за екстрений кесарів розтин, а додаткова ніч у лікарні/готельному номері коштує 1800 фунтів стерлінгів.

Август та його новонароджений брат Ернест Фото: Instagram/Princess Eugenie

Раніше Фокус писав, як відреагував старший син принцеси Євгенії на появу молодшого брата.