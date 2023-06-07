"Очень эмоциональная": Шварценеггер рассказал о реакции экс-жены на его политические амбиции

В 2003 году актер австрийского происхождения стал 38-м губернатором Калифорнии.

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75-летний американский актер Арнольд Шварценеггер рассказал, как бывшая супруга Мария Шрайвер отреагировала на его политические амбиции. Об этом пишет Page Six.

"Я сидел со [Шрайвер] в джакузи, и я спросил: "Что ты думаешь о том, чтобы я баллотировался в губернаторы?" Она удивилась", — рассказал экс-губернатор Калифорнии в своем биографическом сериале от Netflix, премьера которого запланирована на 7 июня.

"У нее была очень эмоциональная реакция", — добавил актер австрийского происхождения.

Он отметил, что журналистка "ненавидела идею" о том, чтобы он баллотировался на должность, и признался, что не хотел этого делать, если "она не поддерживает его на 100 процентов".

Шварценеггер добавил, что "отступил" от своих амбиций после того, как Шрайвер — с которой он воспитывает детей Кэтрин, 33, Кристину, 31, Патрика, 29 и Кристофера, 25 — опасалась, что его кампания затянет их семью "в грязь".

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер Фото: Getty Images

Однако Шрайвер, являющаяся племянницей бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди, изменила свое мнение перед появлением своего мужа в эпизоде The Tonight Show в 2003 году, во время которого он объявил о своей кандидатуре на пост губернатора.

Документальный сериал об Арнольде Шварценеггере

Шварценеггер победил Грея Дэвиса и стал 38-м губернатором штата Калифорния. Актер занимал этот пост восемь лет, прежде чем покинуть его в январе 2011 года.

Напомним, Арнольд Шварценеггер рассказал, что его отец был нацистом.

Также Фокус писал о чувствах Шварценеггера к бывшей жене после скандального развода.