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Стиль жизни

Анджелина Джоли изменила цвет волос

Габриэла Херст, Анджелина Джоли, Chloé, новая коллекция
Фото: Chloé | Габриэла Херст и Анджелина Джоли

Последний раз такой цвет волос у звезды был в 90-ых.

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48-летняя американская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли сменила цвет волос: вместо темной шевелюры теперь знаменитость – с локонами медового цвета. Впервые в таком виде ее заметили во время работы актрисы над ее новой коллекцией с Chloe.

Похожий цвет у звезды был в 1990-ых годах, когда она на некоторое время отказалась от своего фирменного оттенка темного шоколада в пользу более светлых локонов. На протяжении многих лет суперзвезда в основном придерживалась более темного цвета и носила длинные волосы, не считая стрижки пикси еще в конце 90-х.

Так, Энджи продемонстрировала похожий образ в психологической драме 1999 года "Прерванная жизнь", где она играла антагонистку Лизу Роу – мятежную, но харизматичную социопатку. Тогда у нее были светлые волосы средней длины

Модный дом Chloe опубликовал пару снимков со звездой, на которых она была запечатлена в элегантном черном платье без рукавов с прямыми волосами. На одном из фото Джоли она обсуждает некоторые идеи с другими за столом в бежевом пальто. Актриса и режиссер, объявившая о создании собственного лейбла в середине мая, объединилась с брендом для выпуска капсульной коллекции женской одежды. Икона Голливуда работает с французским роскошным модным домом над созданием экологически чистой коллекции Atelier Jolie, которую совместно разработали Анджелина и креативный директор Chloé Габриэла Херст.

Джоли, Chloé, коллекция, Джоли новый цвет волос Fullscreen
Анджелина Джоли обсуждает детали будущей коллекции

Вдохновленная собственным гардеробом Анджелины коллекция состоит из вечерней одежды, отличающейся плавными силуэтами и тактильными деталями, предлагая неподвластную времени эстетику в соответствии с видением Джоли "создавать единственные в своем роде вещи, которые воплощают личное творчество и цель".

"С того момента, как я услышала о видении Анджелины Atelier Jolie, я поверила в него. Это способ возвысить других через красоту пошива одежды и ее глубокое уважение к окружающей среде. Для меня большая честь, что Chloé станет первым сотрудником Atelier Jolie, поскольку у обеих брендов высокие идеалы для улучшения нашего вида. Вот почему я так глубоко люблю и Анджелину, и Chloé", – призналась Херст.

В свою очередь Джоли добавила, что очень немногие люксовые бренды имеют сертификат B Corp:

"Для меня было важно работать с Chloé, одним из первых люксовых брендов, получившим статус B Corp. Для меня было привилегией работать с Габриэлой Херст, и я надеюсь, в этой капсульной коллекции все женщины будут чувствовать себя комфортно и красиво. Мои доходы от этого сотрудничества будут направлены на обучение портных и ремесленников в Atelier Jolie".

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли призвала людей помогать Украине.