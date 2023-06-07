Анджелина Джоли изменила цвет волос

Последний раз такой цвет волос у звезды был в 90-ых.

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48-летняя американская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли сменила цвет волос: вместо темной шевелюры теперь знаменитость – с локонами медового цвета. Впервые в таком виде ее заметили во время работы актрисы над ее новой коллекцией с Chloe.

Похожий цвет у звезды был в 1990-ых годах, когда она на некоторое время отказалась от своего фирменного оттенка темного шоколада в пользу более светлых локонов. На протяжении многих лет суперзвезда в основном придерживалась более темного цвета и носила длинные волосы, не считая стрижки пикси еще в конце 90-х.

Так, Энджи продемонстрировала похожий образ в психологической драме 1999 года "Прерванная жизнь", где она играла антагонистку Лизу Роу – мятежную, но харизматичную социопатку. Тогда у нее были светлые волосы средней длины

Модный дом Chloe опубликовал пару снимков со звездой, на которых она была запечатлена в элегантном черном платье без рукавов с прямыми волосами. На одном из фото Джоли она обсуждает некоторые идеи с другими за столом в бежевом пальто. Актриса и режиссер, объявившая о создании собственного лейбла в середине мая, объединилась с брендом для выпуска капсульной коллекции женской одежды. Икона Голливуда работает с французским роскошным модным домом над созданием экологически чистой коллекции Atelier Jolie, которую совместно разработали Анджелина и креативный директор Chloé Габриэла Херст.

Анджелина Джоли обсуждает детали будущей коллекции

Вдохновленная собственным гардеробом Анджелины коллекция состоит из вечерней одежды, отличающейся плавными силуэтами и тактильными деталями, предлагая неподвластную времени эстетику в соответствии с видением Джоли "создавать единственные в своем роде вещи, которые воплощают личное творчество и цель".

"С того момента, как я услышала о видении Анджелины Atelier Jolie, я поверила в него. Это способ возвысить других через красоту пошива одежды и ее глубокое уважение к окружающей среде. Для меня большая честь, что Chloé станет первым сотрудником Atelier Jolie, поскольку у обеих брендов высокие идеалы для улучшения нашего вида. Вот почему я так глубоко люблю и Анджелину, и Chloé", – призналась Херст.

В свою очередь Джоли добавила, что очень немногие люксовые бренды имеют сертификат B Corp:

"Для меня было важно работать с Chloé, одним из первых люксовых брендов, получившим статус B Corp. Для меня было привилегией работать с Габриэлой Херст, и я надеюсь, в этой капсульной коллекции все женщины будут чувствовать себя комфортно и красиво. Мои доходы от этого сотрудничества будут направлены на обучение портных и ремесленников в Atelier Jolie".

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли призвала людей помогать Украине.