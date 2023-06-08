Роберт Де Ниро появился на премьере фильма с молодой возлюбленной

Два месяца назад голливудский актер в седьмой раз стал отцом.

Related video

Новоиспеченные родители Роберт Де Ниро и Тиффани Чен появились на премьере фильма "Поцелуй в будущее" через два месяца после появления их дочери Джии. Об этом пишет PageSix.

79-летний актер и его 45-летняя спутница выглядели уставшими и не улыбались фотографам, когда шли по красной дорожке на звездном мероприятии, посвященном открытию премьеры кинофестиваля Tribeca Film Festival, соучредителем которого Де Ниро был в 2002 году.

Пара оделась небрежно для дебюта документального фильма, созданного Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком. Роберт выбрал черный блейзер поверх серой рубашки-поло и черные брюки. Тем временем Чен надела коричневый кардиган поверх черного платья миди. Свой образ молодая мама дополнила туфлями на каблуке бежевого цвета, солнцезащитными очками и розовой сумкой Chanel.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен Фото: Getty Images

Хотя пара не выглядела слишком счастливой во время публичного появления, они держались за руки и позировали перед камерами.

Напомним, Роберт Де Ниро отправился на прогулку со старшим сыном.

Также Фокус писал о первых фото седьмого ребенка 79-летнего Роберта Де Ниро.