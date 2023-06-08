Роберт Де Ніро з'явився на прем'єрі фільму з молодою коханою

Два місяці тому голлівудський актор всьоме став батьком.

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Новоспечені батьки Роберт Де Ніро та Тіффані Чен з'явилися на прем'єрі фільму "Поцілунок у майбутнє" за два місяці після появи їхньої доньки Джії. Про це пише PageSix.

79-річний актор та його 45-річна супутниця виглядали втомленими та не посміхалися фотографам, коли йшли червоною доріжкою на зірковому заході, присвяченому відкриттю прем'єри кінофестивалю Tribeca Film Festival, співзасновником якого Де Ніро був у 2002 році.

Пара одяглася недбало для дебюту документального фільму, створеного Меттом Деймоном та Беном Аффлеком. Роберт вибрав чорний блейзер поверх сірої сорочки-поло та чорні штани. Тим часом Чен одягла коричневий кардиган поверх чорної сукні міді. Свій образ молода мама доповнила туфлями на підборах бежевого кольору, сонцезахисними окулярами та рожевою сумкою Chanel.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен Фото: Getty Images

Хоча пара не виглядала надто щасливою під час публічної появи, вони трималися за руки та позували перед камерами.

Нагадаємо, Роберт Де Ніро вирушив на прогулянку зі старшим сином.

Також Фокус писав про перші фото сьомої дитини 79-річного Роберта Де Ніро.