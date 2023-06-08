Кулинарный эксперт рассказал, какие блюда лучше не заказывать в ресторанах

В список нежелательных блюд попали яйца, макароны с сыром и даже стейк.

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Все мы любим ходить по ресторанам, но не всегда ужин, или обед вне дома приносит удовольствие. Особенно это касается непроверенных мест, где вы едите впервые. Маркус Аркабасио, основатель известного сайта Menu-Price, который сопоставляет цены и меню ресторанов по всему миру, рассказал, чего всегда следует избегать при заказе в ресторане, куда вы зашли в первый раз, пишет Daily Mail.

В ресторанах вас может неприятно удивить некачественное, или полусырое блюдо, а так как плохая еда вне дома явно вас расстроит, что лучше этого избегать. По словам Маркуса, лучше не заказывать такие блюда, как макароны с сыром, или курицу, и пояснил, что лучше выбрать вместо этого.

Макароны с сыром

По словам Маркуса, это классическая комфортная еда, но во многих ресторанах макароны с сыром часто готовят заранее, а не подают в свежем виде. Такое блюдо могут даже заморозить. Так что взамен лучше закажите что-то из сезонных овощей, или свежую рыбу. Или выберите фирменные блюда. Их готовят часто и их повар скорей всего не испортит.

Фото: Соцсети

"Если вы хотите макароны с сыром, вам приготовить их дома", — говорит Маркус.

Курица

"Курицу многие любят, но это блюдо может легко испортиться", — отмечает эксперт. По его словам, курицу также могут приготовить заранее, и тогда к вам на стол попадет несвежее блюдо, а обилие специй не даст это распознать.

Фото: Getty Images

К тому же есть опасность, что курицу подадут полусырой, а это повышает риск заражения пищевыми заболеваниями, такими как сальмонелла.

Яичница-болтунья

Яичница-болтунья — это классический завтрак, но яйца часто готовят неправильно. Так что в лучшем случае к вам на стол попадет просто невкусная яичница, которую слишком долго держали на сковороде.

В худшем, яйца могут оказаться несвежими. Впрочем, это правило касается и омлета и яичницы-глазуньи. В незнакомых ресторанах их лучше не заказывать.

Брауни

Это сладкое угощение очень вкусное, но, по словам Маркуса, пирожные в ресторанах часто не готовятся на месте.

Фото: Instagram maslom_wgoru

Вместо этого часто покупают готовыми и слишком долго хранят, так что часто брауни подают несвежими. Так что если хотите десерт, узнайте у официанта, что приготовили к сегодняшнему дню, или какой их фирменный десерт.

Стейк

По словам Маркуса, заказ стейка может быть рискованным мероприятием, если только вы не обедаете в дорогом ресторане, или в ресторане, который специализируется именно на стейках.

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Вам могут подсунуть кусок мяса более низкого качества, чем указано в меню, прожарить его не так, как вам хотелось, или просто замаскировать специями не слишком свежее мясо.

Суши

Причем речь идет именно о суши, а не о роллах, хотя касается тех роллов, которые готовятся из сырой рыбы. Суши — это японский деликатес, демонстрирующий красоту сырых ингредиентов, но искусство приготовления суши требует точности и самых свежих ингредиентов.

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"В заведениях, не специализирующихся на суши, с сырой рыбой могут неправильно обращаться, или неправильно ее хранить, что может привести к потенциальным рискам для здоровья, таким как паразитарные инфекции. Или отравлению", — отметил Маркус.

К слову, если вы любите брауни, то вовсе необязательно идти в ресторан, или кондитерскую, чтобы купить себе этот десерт. Попробуйте приготовить его дома – например мегашоколадный брауни с маскарпоне.