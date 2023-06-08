Кулінарний експерт розповів, які страви краще не замовляти у ресторанах

До списку небажаних страв потрапили яйця, макарони із сиром та навіть стейк.

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Всі ми любимо ходити по ресторанах, але не завжди вечеря, або обід поза домом приносить задоволення. Особливо це стосується неперевірених місць, де ви їсте вперше. Маркус Аркабасіо, засновник відомого сайту Menu-Price, який зіставляє ціни та меню ресторанів у всьому світі, розповів, чого завжди слід уникати при замовленні у ресторані, куди ви зайшли вперше, пише Daily Mail.

У ресторанах вас може неприємно здивувати неякісна, або напівсира страва, а так як погана їжа поза домом явно вас засмутить, що краще цього уникати. За словами Маркуса, краще не замовляти такі страви, як макарони із сиром, або курку, і пояснив, що краще вибрати натомість.

Макарони із сиром

За словами Маркуса, це класична комфортна їжа, але у багатьох ресторанах макарони із сиром часто готують заздалегідь, а не подають у свіжому вигляді. Таку страву можуть навіть заморозити. Тож натомість краще замовте щось із сезонних овочів, або свіжу рибу. Або оберіть фірмові страви. Їх готують часто і їхній кухар швидше за все не зіпсує.

Фото: Соцмережі

"Якщо ви хочете макарони із сиром, вам приготувати їх удома", — каже Маркус.

Курка

"Курку багато хто любить, але ця страва може легко зіпсуватися", — зазначає експерт. За його словами, курку також можуть приготувати заздалегідь, і тоді до вас на стіл потрапить несвіжа страва, а велика кількість спецій не дасть це розпізнати.

Фото: Getty Images

До того ж є небезпека, що курку подадуть напівсирою, а це підвищує ризик зараження харчовими захворюваннями, такими як сальмонела.

Яєчня-бовтанка

Яєчня — балаканина — це класичний сніданок, але яйця часто готують неправильно. Тож у найкращому разі до вас на стіл потрапить просто несмачна яєчня, яку надто довго тримали на сковороді.

У найгіршому, яйця можуть виявитися несвіжими. Втім, це правило стосується і омлету та яєчні-глазуньї. У незнайомих ресторанах їх краще не замовляти.

Брауні

Це солодке частування дуже смачне, але, за словами Маркуса, тістечка в ресторанах часто не готуються на місці.

Фото: Instagram maslom_wgoru

Натомість часто купують готовими і занадто довго зберігають, тому часто брауні подають несвіжими. Тож якщо хочете десерт, дізнайтесь в офіціанта, що приготували до сьогодні, або який їхній фірмовий десерт.

Стейк

За словами Маркуса, замовлення стейка може бути ризикованим заходом, якщо ви не обідаєте в дорогому ресторані, або в ресторані, який спеціалізується саме на стейках.

Фото: Getty Images

Вам можуть підсунути шматок м'яса нижчої якості, ніж зазначено в меню, просмажити його не так, як вам хотілося, або просто замаскувати спеціями не надто свіже м'ясо.

Суші

Причому йдеться саме про суші, а не про ролі, хоча стосується тих ролів, які готуються із сирої риби. Суші – це японський делікатес, що демонструє красу сирих інгредієнтів, але мистецтво приготування суші потребує точності та найсвіжіших інгредієнтів.

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"У закладах, які не спеціалізуються на суші, із сирою рибою можуть неправильно поводитися, або неправильно її зберігати, що може призвести до потенційних ризиків для здоров'я, таких як паразитарні інфекції. Або отруєння", — зазначив Маркус.

До речі, якщо ви любите брауні, то не обов'язково йти в ресторан, або кондитерську, щоб купити собі цей десерт. Спробуйте приготувати його вдома — наприклад, мегашоколадний брауні з маскарпоне.