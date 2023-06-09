Сын принца Гарри получил в подарок очень дорогой велосипед от британского поклонника

Впрочем, Мартин Блевинс, вручивший малышу Арчи подарок, уже нарвался на критику.

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Малыш Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл, который отпраздновал четвертый день рождения 6 мая, получил в подарок дорогой велосипед от поклонника королевской семьи. Впрочем, даритель уже получил свою долю критики, потому как люди посчитали, что Гарри и Меган сами могут купить сыну велосипед, а он мог порадовать другого ребенка. Об этом пишет People.

Британец Мартин Блевинс, владелец магазина роскошных велосипедов Mad Dogs & Englishmen в Монтесито, Флорида, подарил малышу Арчи велосипед за 240 фунтов стерлингов на его четвертый день рождения.

Судя по всему, он вручил подарок лично, явившись в особняк герцогов Сассекских в Монтесито. После он показал благодарственную записку у себя в Instagram.

Они не раскрыли, какой велосипед получил Арчи, только то, что это был велосипед Specialized, эксклюзивный бренд, который может стоить до 8 700 фунтов стерлингов (11 000 долларов США). Единственный на их веб-сайте детский велосипед, подходящий четырехлетнему мальчику, продается по цене 240 фунтов стерлингов (300 долларов США).

Судя по их соцсетям, Мартин и его жена Дженнифер настолько любят принца Гарри и его жену, что даже назвали одну из своих собак Меган Маркл.

Мартин Блевинс

Но Блевинс подверглись критике со стороны тех, кто считает, что велосипед должен был достаться менее привилегированному ребенку.

А те, кому герцоги Сассекские все-таки нравятся, с недовольством отметили, что те поблагодарили Блевинса, поручив это кому-то из своих помощников. Благодарственное письмо было написано на их фирменном бланке, но не подписано Гарри, или Меган лично.

Один критик саркастически написал: "Слишком важные, чтобы писать собственные письма".

Но инсайдеры рассказали, что Арчи был в восторге от подарка, как и любой мальчик его лет.

Дженнифер Блевинс рассказала журналистам, что они с мужем приняли спонтанное решение подарить Арчи особый подарок на день рождения.

Принц Гарри с детьми и женой Фото: Instagram

"Мартин пошел и взял один из наших маленьких детских велосипедов Specialized — это действительно хорошие маленькие велосипеды с тренировочными колесами. Потом купил воздушные шарики, цветы для Меган и открытку. А потом сказал: "Хорошо, я поеду на велосипеде и отвезу это к ним домой", — рассказала Дженнифер.

По ее словам Мартина проверила охрана, а потом разрешила доставить подарок. Он представился британским бизнесменом, который просто хочет сделать Арчи милый презент.

Через месяц пришло благодарственное письмо от пары.

"К нашему маленькому магазинчику на Кост-Виллидж-роуд приехал курьер и доставил это письмо. Я пошутил: "Лучше бы это было благодарственное письмо", и это действительно было оно. Я не ожидал. Было приятно, что они нашли время, чтобы написать его", — признался Мартин.

По его словам, все знаменитости, которые живут в Монтесито, покупали у него велосипеды, но никто не отправлял благодарственные письма.

В письме, отправленным Харрисоном Колкордом из офиса Меган и Гарри, говорится: "От имени принца Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских, примите их искреннюю благодарность за продуманный подарок, который вы отправили принцу Арчи на его четвертый день рождения. Велосипед принес много радости и очень нравится семье. Они просили, чтобы я передал их благодарность за прекрасный сюрприз".

Благодарность от Гарри и Меган

Напомним, в день рождения Арчи принц Гарри был на коронации своего отца в Вестминстерсокм аббатстве. Но сразу после церемонии он отправился в аэропорт, чтобы успеть на праздник сына.