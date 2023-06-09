Син принца Гаррі отримав у подарунок дуже дорогий велосипед від британського шанувальника

Втім, Мартін Блевінс, який подарував малюкові Арчі подарунок, уже нарвався на критику.

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Малюк Арчі, син принца Гаррі та Меган Маркл, який відсвяткував четвертий день народження 6 травня, отримав у подарунок дорогий велосипед від шанувальника королівської родини. Втім, дарувальник уже отримав свою частку критики, бо люди вважали, що Гаррі та Меган самі можуть купити синові велосипед, а він міг порадувати іншу дитину. Про це пише People.

Британець Мартін Блєвінс, власник магазину розкішних велосипедів Mad Dogs & Englishmen у Монтесіто, Флорида, подарував малюкові Арчі велосипед за 240 фунтів стерлінгів на його четвертий день народження.

Зважаючи на все, він вручив подарунок особисто, прийшовши в особняк герцогів Сассекських у Монтесіто. Після він показав записку подяки у себе в Instagram.

Вони не розкрили, який велосипед отримав Арчі, тільки те, що це був велосипед Specialized, ексклюзивний бренд, який може коштувати до 8700 фунтів стерлінгів (11000 доларів США). Єдиний на їхньому вебсайті дитячий велосипед, що підходить чотирирічному хлопчику, продається за ціною 240 фунтів стерлінгів (300 доларів США).

Судячи з їхніх соцмереж, Мартін і його дружина Дженніфер настільки люблять принца Гаррі та його дружину, що навіть назвали одну зі своїх собак Меган Маркл.

Мартін Блевінс

Але Бльовини піддалися критиці з боку тих, хто вважає, що велосипед мав дістатись менш привілейованій дитині.

А ті, кому герцоги Сассекські таки подобаються, з невдоволенням зазначили, що ті подякували Блевінсу, доручивши це комусь із своїх помічників. Лист подяки було написано на їхньому фірмовому бланку, але не підписано Гаррі, або Меган особисто.

Один критик саркастично написав: "Занадто важливі, щоби писати власні листи".

Але інсайдери розповіли, що Арчі був у захваті від подарунка, як будь-який хлопчик його років.

Дженніфер Блєвінс розповіла журналістам, що вони з чоловіком ухвалили спонтанне рішення подарувати Арчі особливий подарунок на день народження.

Принц Гаррі з дітьми та дружиною Фото: Instagram

"Мартін пішов і взяв один із наших маленьких дитячих велосипедів Specialized — це дійсно хороші маленькі велосипеди з тренувальними колесами. Потім купив повітряні кульки, квіти для Меган та листівку. А потім сказав: "Добре, я поїду велосипедом і відвезу це до них додому ", — Розповіла Дженніфер.

За її словами, Мартіна перевірила охорону, а потім дозволила доставити подарунок. Він представився британським бізнесменом, котрий просто хоче зробити Арчі милий презент.

Через місяць прийшов лист подяки від пари.

"До нашої маленької крамнички на Кост-Віллідж-роуд приїхав кур'єр і доставив цей лист. Я пожартував: "Краще б це був лист подяки", і це дійсно було він. Я не очікував. Було приємно, що вони знайшли час, щоб написати його", — зізнався Мартін.

За його словами, всі знаменитості, які живуть у Монтесіто, купували у нього велосипеди, але ніхто не надсилав листи подяки.

У листі, надісланому Харрісоном Колкордом з офісу Меган і Гаррі, йдеться: "Від імені принца Гаррі та Меган, герцога та герцогині Сассекських, прийміть їхню щиру подяку за продуманий подарунок, який ви відправили принцу Арчі на його четвертий день народження. Велосипед приніс багато радості і дуже подобається сім'ї. Вони просили, щоб я передав їхню подяку за чудовий сюрприз".

Подяка від Гаррі та Меган

Нагадаємо, у день народження Арчі принц Гаррі був на коронації свого батька у Вестмінстерському абатстві. Але одразу після церемонії він вирушив до аеропорту, щоб встигнути на свято сина.