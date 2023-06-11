11 июня 2023 года: святой Феодосии — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться с кем-то и гадать на будущее.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святой Феодосии. Она вместе с другими монахами монастыря боролась против ереси. Это было во времена правления Льва Армянина. Однажды Феодосия разоблачила императора в нечести. За это ее схватили, подвергли страшным мучениям, а потом сожгли в печи.

Что нельзя делать 11 июня:

ссориться с кем-то, иначе это может быть надолго;

гадать на будущее;

унывать;

прыгать по земле.

Народные приметы и поверья:

колосится рожь — осенью будет урожай грибов;

появилось много пауков — погода будет хорошей;

утром туман стелется по воде – погода будет ясной;

пчелы активно летают возле ульев — ждите кратковременный дождь.

День ангела празднуют:

Александра, Андрей, Иван, Лука, Мария, Федот.

Родились в этот день:

1910 — Жак-Ив Кусто (ум. 1997), французский океанограф, изобретатель акваланга;

1959 — Хью Лори, британский актер (главный герой сериала "Доктор Хаус"), режиссер, певец, музыкант, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус".

Также в этот день:

1453 год – падение Византийской империи;

1496 год — Христофор Колумб завершает свое второе путешествие;

1742 год – американец Бенджамин Франклин изобретает кухонную плиту;

1889 год — Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобретают складной стул;

1895 год — проводят первую в мире автогонку;

1993 год — выходит в прокат фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода".