11 июня 2023 года: святой Феодосии — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться с кем-то и гадать на будущее.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святой Феодосии. Она вместе с другими монахами монастыря боролась против ереси. Это было во времена правления Льва Армянина. Однажды Феодосия разоблачила императора в нечести. За это ее схватили, подвергли страшным мучениям, а потом сожгли в печи.
Что нельзя делать 11 июня:
- ссориться с кем-то, иначе это может быть надолго;
- гадать на будущее;
- унывать;
- прыгать по земле.
Народные приметы и поверья:
- колосится рожь — осенью будет урожай грибов;
- появилось много пауков — погода будет хорошей;
- утром туман стелется по воде – погода будет ясной;
- пчелы активно летают возле ульев — ждите кратковременный дождь.
День ангела празднуют:
Александра, Андрей, Иван, Лука, Мария, Федот.
Родились в этот день:
1910 — Жак-Ив Кусто (ум. 1997), французский океанограф, изобретатель акваланга;
1959 — Хью Лори, британский актер (главный герой сериала "Доктор Хаус"), режиссер, певец, музыкант, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус".
Также в этот день:
1453 год – падение Византийской империи;
1496 год — Христофор Колумб завершает свое второе путешествие;
1742 год – американец Бенджамин Франклин изобретает кухонную плиту;
1889 год — Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобретают складной стул;
1895 год — проводят первую в мире автогонку;
1993 год — выходит в прокат фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода".