11 червня 2023 року: святої Феодосії – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися з кимось і ворожити на майбутнє.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Феодосії. Вона разом з іншими ченцями монастиря боролася проти єресі. Це було за правління Лева Вірменіна. Одного разу Феодосія викрила імператора в нечесті. За це її схопили, вона зазнала страшних мук, а потім її спалили в печі.

Що не можна робити 11 червня:

сваритися з кимось, інакше це може бути надовго;

ворожити на майбутнє;

сумувати;

стрибати по землі.

Народні прикмети та повір'я:

колоситься жито — восени буде врожай грибів;

з'явилося багато павуків — погода буде гарною;

вранці туман стелиться у воді – погода буде ясною;

бджоли активно літають біля вуликів — чекайте на короткочасний дощ.

День ангела святкують:

Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот.

Народилися цього дня:

1910 — Жак-Ів Кусто, французький океанограф, винахідник аквалангу;

1959 — Г'ю Лорі, британський актор (головний герой серіалу "Доктор Хаус"), режисер, співак, музикант, триразовий лауреат премії "Золотий глобус".

Також у цей день:

1453 — падіння Візантійської імперії;

1496 — Христофор Колумб завершує свою другу подорож;

1742 — американець Бенджамін Франклін винаходить кухонну плиту;

1889 — Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винаходять складний стілець;

1895 — проводять першу у світі автоперегонів;

1993 — виходить в прокат фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду".