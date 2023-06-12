Относитесь к теме паразитов спокойнее: столкновение с бактериями и глистами полезно для ребенка

Бактериолог из Эстонии объяснила родителям, почему не стоит бояться грязных рук у ребенка и чем паразиты вроде глистов могут быть полезными для человека.

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С потеплением климата появляются новые паразиты, но не все они обязательно опасны. Об этом рассказала Эпп Мокс, заведующая отделом бактериологии-патологии в Государственном центре лабораторных исследований и оценки рисков Эстонии, сообщает ERR.

По ее словам, небольшое столкновение с паразитами для ребенка полезнее, чем стерильная чистота. Мокс согласна с тем, что при слове "паразит" многим становится дурно.

"На самом деле, люди используют паразитов и для своей пользы: например, для уничтожения вредителей растений. Так что это не обязательно что-то плохое", – считает она.

По словам Мокс, распространение паразитов в Европе не является большой проблемой. Однако люди могут привезти их из поездки в другую страну, где качество жизни и санитарные условия не соответствуют европейскому уровню. Из паразитов, наиболее распространенных, люди чаще всего боятся ленточных червей (солитеров).

"Длина червя не так важна. Важно то, как он влияет на своего хозяина: забирает питательные вещества и тем самым истощает его", – сказала Мокс.

По ее словам, солитеров могут использовать, например, для похудения.

"Это плохой и нездоровый метод", – отметила специалист.

Она посоветовала людям относиться к теме паразитов спокойнее.

"Быть суперчистым и стерильным, ни с чем не контактировать – это, как правило, вызывает аллергию. Другими словами, родителям не стоит слишком пугаться, когда они видят грязные руки у своего ребенка. "Никогда не грызи ногти" и "всегда мой руки" – все эти предупреждения могут быть не очень полезными. Скорее, пусть ребенок где-то в малой степени контактирует с микробами и глистами. Тем более что кишечные черви, распространенные среди маленьких детей, зачастую не очень опасны. Неприятно, но не опасно", — сказала Мокс.

Напомним, в ноябре 2021 года СМИ писали о том, что паразиты "взламывают" крабов и меняют им пол, чтобы выжить. Если вы думали, что биохакинг возможен только на суше, то ракушки-паразиты (Sacculina carcini) доказывают, что подводный мир уже давно ушел в этом вопросе далеко вперед.

Также, в более ранних публикациях, 15 ноября 2011 года, сообщалось о том, что главную роль в эволюции человека сыграли глисты. Ученые из Калифорнийского университета утверждают, что из всех факторов среды наибольшее влияние на генетику человека оказывают паразитические черви.