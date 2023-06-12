Ставтеся до теми паразитів спокійніше: зіткнення з бактеріями та глистами корисне для дитини

Бактеріолог з Естонії пояснила батькам, чому не варто боятися брудних рук у дитини та чим паразити на кшталт глистів можуть бути корисними для людини.

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З потеплінням клімату з'являються нові паразити, але вони не обов'язково небезпечні. Про це розповіла Епп Мокс, завідувачка відділу бактеріології-патології у Державному центрі лабораторних досліджень та оцінки ризиків Естонії, повідомляє ERR.

За її словами, невелике зіткнення з паразитами для дитини корисніше, ніж стерильна чистота. Мокс згодна з тим, що при слові "паразит" багатьом стає погано.

"Насправді люди використовують паразитів і для своєї користі: наприклад, для знищення шкідників рослин. Так що це не обов'язково щось погане", — вважає вона.

За словами Мокс, поширення паразитів у Європі не є великою проблемою. Проте люди можуть привезти їх з поїздки до іншої країни, де якість життя та санітарні умови не відповідають європейському рівню. З найпоштреніших паразитів люди найчастіше бояться стрічкових хробаків (солітерів).

"Довжина хробака не така важлива. Важливо те, як він впливає на свого господаря: забирає поживні речовини й тим самим виснажує його", — сказала Мокс.

За її словами, солітерів можуть використовувати, наприклад, для схуднення.

"Це поганий та нездоровий метод", — зазначила фахівець.

Вона порадила людям ставитись до теми паразитів спокійніше.

"Бути суперчистим і стерильним, ні з чим не контактувати – це, як правило, викликає алергію. Іншими словами, батькам не варто надто лякатися, коли вони бачать брудні руки у своєї дитини. "Ніколи не гризи нігті" та "завжди мої руки" – усі ці попередження можуть бути не дуже корисними. Швидше, нехай дитина десь малою мірою контактує з мікробами та глистами. Тим більше, що кишкові черв'яки, поширені серед маленьких дітей, часто не дуже небезпечні. Неприємно, але не небезпечно", — сказала Мокс.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року ЗМІ писали про те, що паразити "зламують" крабів і змінюють їм підлогу, щоб вижити. Якщо ви думали, що біохакінг можливий лише на суші, то черепашки-паразити (Sacculina carcini) доводять, що підводний світ уже давно пішов у цьому питанні далеко вперед.

Також, у попередніх публікаціях, 15 листопада 2011 року, повідомлялося про те, що головну роль в еволюції людини зіграли глисти. Вчені з Каліфорнійського університету стверджують, що з усіх факторів середовища найбільший вплив на генетику надають паразитичні черв'яки.