Деми Мур посетила показ Max Mara в стильном макси-платье

Бывшая жена Брюса Уиллиса сделала ставку на монохромный образ.

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60-летняя американская актриса Деми Мур продемонстрировала стильное платье. Новоиспеченная бабушка появилась на показе мод Max Mara в Стокгольмской ратуше в Швеции. Об этом пишет Daily Mail.

Мать троих детей выбрала для звездного мероприятия простое и стильное бежевое макси-платье с высоким горлом. Трикотажный наряд с длинным рукавом облегал стройную фигуру Деми. Звезда "Ангелов Чарли" дополнила монохромный образ пальто, бежевыми туфлями и золотистым клатчем.

Деми Мур Фото: Instagram @demimoore

В качестве аксессуаров Деми Мур носила серьги и несколько колец. 60-летняя звезда оставила свои длинные темные волосы распущенными и завершила ансамбль сияющим макияжем.

Фотографиями своего образа знаменитая актриса также поделилась в Instagram-аккаунте.

Деми Мур Фото: Instagram @demimoore

Напомним, Деми Мур опубликовала пару снимков, на которых показала пляжный образ со своим любимым псом Пловом и в очередной раз восхитила моложавостью и подтянутым телом.

Также Фокус писал, что Деми Мур была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе вместе со своей старшей дочкой Румер, а также маленькой внучкой Луэттой Исли Томас Уиллис.