Демі Мур відвідала показ Max Mara у стильній максі-сукні

Колишня дружина Брюса Вілліса зробила ставку на монохромний образ.

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60-річна американська акторка Демі Мур продемонструвала стильну сукню. Новоспечена бабуся з'явилася на показі мод Max Mara у Стокгольмській ратуші у Швеції. Про це пише Daily Mail.

Мати трьох дітей обрала для зіркового заходу просту та стильну бежеву максі-сукню з високим горлом. Трикотажне вбрання з довгим рукавом облягало струнку фігуру Демі. Зірка "Ангелів Чарлі" доповнила монохромний образ пальто, бежевими туфлями та золотистим клатчем.

Демі Мур Фото: Instagram @demimoore

Як аксесуари Демі Мур носила сережки і кілька кілець. 60-річна зірка залишила своє довге темне волосся розпущеним і завершила ансамбль сяючим макіяжем.

Фотографіями свого образу знаменита актриса також поділилася у Instagram-акаунті.

Демі Мур Фото: Instagram @demimoore

Нагадаємо, Демі Мур опублікувала пару знімків, на яких показала пляжний образ зі своїм коханим псом Пловом і вкотре захопила моложавістю та підтягнутим тілом.

Також Фокус писав, що Демі Мур була помічена на прогулянці в Лос-Анджелесі разом із старшою донькою Румер, а також маленькою онукою Луеттою Іслі Томас Вілліс.