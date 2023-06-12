Рита Ора появилась на выступлении в прозрачном платье с глубоким вырезом

Она никогда не стесняется хвастаться своей фигурой в откровенных нарядах.

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32-летняя британская певица Рита Ора продемонстрировала свое великолепное телосложение в прозрачном ансамбле. Фотографии откровенного образа звезда сцены опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Поп-звезда позировала в прозрачном красном платье с глубоким декольте и кружевным дизайном, показывая со всех сторон отточенную в спортзале фигуру. Под платьем она надела соответствующее красное нижнее белье и дополнила эффектный ансамбль золотым ожерельем. Рита оставила распущенными свои кудрявые светлые локоны и сделала яркий макияж.

Рита Ора Фото: Instagram @ritaora Рита Ора Фото: Instagram @ritaora

Откровенный аутфит певица выбрала, чтобы присоединиться к Расселу Кроу на выступлении в честь празднования 52-летия Кайла Сэндилендса в Сиднее. В публикации Ора также поделилась фотографией с 59-летним актером.

"Небольшие мелочи в эти длинные выходные. Спасибо за воспоминания с теми, кого я люблю, и @russellcrowe за то, что пригласил меня присоединиться к вам в Сиднее, это была честь, и я никогда этого не забуду!" — подписала звезда сцены пост.

Напомним, Рита Ора прогулялась по Ливерпулю в образе от украинского бренда.

Также Фокус писал, что Рита Ора вышла на публику в образе за 7400 долларов.