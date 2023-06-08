Рита Ора вышла на публику в образе за 7400 долларов (фото)

Артистка албанского происхождения сделала ставку на Versace.

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32-летняя английская певица Рита Ора вышла на публику в образе за 7400 долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены албанского происхождения стала гостьей открытия Сиднейского кинофестиваля 2023 года. Сопровождал артистку ее муж, 47-летний новозеландский режиссер Тайка Вайтити.

Ора привлекла внимание в твидовом жакете Versace Blouson за 5116 долларов (около 188 тысяч гривен) и в тонкой мини-юбке стоимостью 2238 долларов (около 82 тысяч гривен).

Знаменитость, недавно выступившая на "Евровидении-2023" с беженкой из Ровно, дополнила свой образ сумочкой Versace, перекинутой через плечо, и повысила свой рост туфлями на платформе.

Волосы Рита уложила традиционными для себя волнами, а на лице сделала вечерний макияж.

Рита Ора Фото: Getty Images

Тем временем спутник певицы был в total-black образе Prada. Свой лук режиссер дополнил тяжелым колье из белого жемчуга и несколькими кольцами.

Рита Ора и Тайка Вайтити Фото: Getty Images

Рита Ора и Тайка Вайтити поженились в 2022 году. До этого они долгое время дружили, а познакомились знаменитости именно в Сиднее, поэтому это место особенное для их любви.

Напомним, Рита Ора прогулялась по Ливерпулю в образе от украинского бренда.

Также Фокус писал о чувственной съемке звездной пары для Vogue.