Ріта Ора вийшла на публіку в образі за 7400 доларів (фото)

Артистка албанського походження зробила ставку на Versace.

Related video

32-річна англійська співачка Ріта Ора вийшла на публіку в образі за 7400 доларів. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени албанського походження стала гостею відкриття Сіднейського кінофестивалю 2023. Супроводжував артистку її чоловік, 47-річний новозеландський режисер Тайка Вайтіті.

Ора привернула увагу у твідовому жакеті Versace Blouson за 5116 доларів (близько 188 тисяч гривень) і в тонкій мініспідниці вартістю 2238 доларів (близько 82 тисяч гривень).

Знаменитість, яка нещодавно виступила на "Євробаченні-2023" з біженкою з Рівного, доповнила свій образ сумочкою Versace, перекинутою через плече, і підвищила свій зріст туфлями на платформі.

Волосся Ріта уклала традиційними для себе хвильками, а на обличчі зробила вечірній макіяж.

Ріта Ора Фото: Getty Images

Тим часом супутник співачки був у total-black образі Prada. Свій лук режисер доповнив важким кольє з білих перлів і кількома каблучками.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті Фото: Getty Images

Ріта Ора та Тайка Вайтіті одружилися у 2022 році. До цього вони тривалий час дружили, а познайомилися знаненитості саме у Сіднеї, тому це місце є особливим для їхнього кохання.

Нагадаємо, Ріта Ора прогулялася Ліверпулем в образі від українського бренду.

Також Фокус писав про чуттєву зйомку зіркової пари для Vogue.