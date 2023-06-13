Девушке-видеоблогеру продали хаски вместо померанского шпица (видео)

Пользователи отметили, что чистокровный померанский шпиц стоит от 1500 до 3000 долларов, а за 50 долларов его купить просто нереально.

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Аманда Гамильтон, модель и автор канала YouTube The Fab Life with Shannon & Amanda из Лос-Анджелеса, рассказала своим подписчикам, что купила по дешевке на мексиканской границе щенка померанского шпица за 50 долларов, но когда он вырос, то оказался "настоящим волком".

Видео с признаниями Аманды стало вирусным. 32-секундный клип начался с кадров, на которых девушка держит очаровательного черно-белого щенка, но явно не шпица. Затем показывается взросление щенка, который в итоге превратился в огромного пса.

"Не могу поверить, что они солгали мне. Больше никогда", – отметила она в подписи.

Видео было просмотрено 11,7 миллиона раз и собрало более 17 тысяч комментариев. Многие люди, по общему признанию, были сбиты с толку тем, что она попалась на аферу, а также прямо указывали, что даже у щенка, которого купила Аманда, нет ничего хотя бы отдаленно напоминающего померанского шпица. По их словам, эта порода, если она от проверенного заводчика, обойдется от 1500 до 3000 долларов за щенка.

Померанский шпиц Фото: Getty Images

"Девушка, а вы когда-нибудь видели померанского шпица?", "Ни за что бы не подумал, что это шпиц", "Малыш, это никогда не было померанским шпицем, но победа есть победа", – пишут под публикацией.

Пользователи отмечают, что собака на кадрах похожа на аляскинского маламута, сибирского хаски или на смесь того и другого, а не на волка.

По словам Pet Keen, владение чистокровным волком является федеральным преступлением в Соединенных Штатах. Однако законы о гибридах волкособаки варьируются от штата к штату.

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