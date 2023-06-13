Девушке-видеоблогеру продали хаски вместо померанского шпица (видео)
Пользователи отметили, что чистокровный померанский шпиц стоит от 1500 до 3000 долларов, а за 50 долларов его купить просто нереально.
Аманда Гамильтон, модель и автор канала YouTube The Fab Life with Shannon & Amanda из Лос-Анджелеса, рассказала своим подписчикам, что купила по дешевке на мексиканской границе щенка померанского шпица за 50 долларов, но когда он вырос, то оказался "настоящим волком".
Видео с признаниями Аманды стало вирусным. 32-секундный клип начался с кадров, на которых девушка держит очаровательного черно-белого щенка, но явно не шпица. Затем показывается взросление щенка, который в итоге превратился в огромного пса.
"Не могу поверить, что они солгали мне. Больше никогда", – отметила она в подписи.
Видео было просмотрено 11,7 миллиона раз и собрало более 17 тысяч комментариев. Многие люди, по общему признанию, были сбиты с толку тем, что она попалась на аферу, а также прямо указывали, что даже у щенка, которого купила Аманда, нет ничего хотя бы отдаленно напоминающего померанского шпица. По их словам, эта порода, если она от проверенного заводчика, обойдется от 1500 до 3000 долларов за щенка.
"Девушка, а вы когда-нибудь видели померанского шпица?", "Ни за что бы не подумал, что это шпиц", "Малыш, это никогда не было померанским шпицем, но победа есть победа", – пишут под публикацией.
Пользователи отмечают, что собака на кадрах похожа на аляскинского маламута, сибирского хаски или на смесь того и другого, а не на волка.
По словам Pet Keen, владение чистокровным волком является федеральным преступлением в Соединенных Штатах. Однако законы о гибридах волкособаки варьируются от штата к штату.
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