Відеоблогерці продали хаскі замість померанського шпіца (відео)

Користувачі зазначили, що чистокровний померанський шпіц коштує від 1500 до 3000 доларів, а за 50 доларів його просто нереально купити.

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Аманда Гамільтон, модель та автор каналу YouTube The Fab Life with Shannon & Amanda з Лос-Анджелеса, розповіла своїм підписникам, що купила дешево на мексиканському кордоні цуценя померанського шпіца за 50 доларів, але коли він виріс, то виявився "справжнім вовком".

Відео із зізнаннями Аманди стало вірусним. 32-секундний кліп розпочався з кадрів, на яких дівчина тримає чарівне чорно-біле цуценя, але явно не шпіца. Потім показано, як тварина росла, поки не перетворилася на великого собаку.

"Не можу повірити, що вони збрехали мені. Більше ніколи", — зазначила вона у підписі.

Відео було переглянуто 11,7 мільйона разів та зібрало понад 17 тисяч коментарів. Багато людей, за загальним визнанням, були спантеличені тим, що вона потрапила на аферу, а також прямо вказували, що у цуценяти, якого купила Аманда, немає нічого, що хоча б віддалено нагадує померанського шпіца. За їхніми словами, ця порода, якщо вона від перевіреного заводчика, коштуватиме 1500-3000 доларів за цуценя.

Померанський шпіц Фото: Getty Images

"Дівчино, а ви коли-небудь бачили померанського шпіца?", "Ні за що б не подумав, що це шпіц", "Леді, це ніколи не було померанським шпіцом, але перемога є перемога", — пишуть під публікацією.

Користувачі зазначають, що собака на кадрах схожий на аляскмнського маламуту, сибірського хаскі або на помісь того й іншого, а не на вовка.

За словами Pet Keen, володіння чистокровним вовком є федеральним злочином у Сполучених Штатах. Проте закони про гібриди вовкособаки варіюються від штату до штату.

Раніше Фокус писав, що ветеринарка назвала п'ять порід собак, які б вона у себе ніколи не завела.