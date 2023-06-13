Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Ева Лонгория продемонстрировала идеальный брючный костюм оверсайз

Ева Лонгория фильмы, Ева Лонгория стиль, брючный костюм, оверсайз костюм, Ева Лонгория фото, Ева Лонгория сейчас
Фото: Getty Images | Ева Лонгория

Знаменитая актриса сейчас часто появляется на публике, продвигая свой новый проект.

Related video

48-летняя американская актриса и продюсер Ева Лонгория продемонстрировала идеальный брючный костюм оверсайз. Знаменитость сфотографировали папарацци, когда она прибыла в студию ABC в Нью-Йорке для продвижения своего нового фильма. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", чья комедийная драма Flamin' Hot сейчас транслируется, выглядела роскошно в светло-коричневом костюме, который состоял из длинных брюк и оверсайз пиджака с укороченными рукавами. Под него она подобрала кремовую кофту и туфли на платформе нейтрального тона с открытым носком.

В качестве аксессуаров звезда экранов выбрала два золотых ожерелья и браслеты на левой руке. Длинные темные волосы Лонгории были разделены пробором посередине и уложены свободными волнами. Актриса улыбалась и махала фанатам, когда прибыла в студию.

Ева Лонгория Fullscreen
Ева Лонгория
Фото: Getty Images

Flamin' Hot — режиссерский дебют Евы Лонгории, в котором рассказывается вдохновляющая и подлинна история Ричарда Монтаньеса (Джесси Гарсия), который утверждает, что изобрел Flamin' Hot Cheetos.

Напомним, на премьере драмы на Международном фестивале латиноамериканского кино в Лос-Анджелесе Ева Лонгория появилась в черном мини-платье со шлейфом.

Также Фокус писал, что Ева Лонгория вышла на красную дорожку в обтягивающем кружевном платье.