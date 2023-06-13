Знаменитая актриса сейчас часто появляется на публике, продвигая свой новый проект.

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48-летняя американская актриса и продюсер Ева Лонгория продемонстрировала идеальный брючный костюм оверсайз. Знаменитость сфотографировали папарацци, когда она прибыла в студию ABC в Нью-Йорке для продвижения своего нового фильма. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", чья комедийная драма Flamin' Hot сейчас транслируется, выглядела роскошно в светло-коричневом костюме, который состоял из длинных брюк и оверсайз пиджака с укороченными рукавами. Под него она подобрала кремовую кофту и туфли на платформе нейтрального тона с открытым носком.

В качестве аксессуаров звезда экранов выбрала два золотых ожерелья и браслеты на левой руке. Длинные темные волосы Лонгории были разделены пробором посередине и уложены свободными волнами. Актриса улыбалась и махала фанатам, когда прибыла в студию.

Ева Лонгория Фото: Getty Images

Flamin' Hot — режиссерский дебют Евы Лонгории, в котором рассказывается вдохновляющая и подлинна история Ричарда Монтаньеса (Джесси Гарсия), который утверждает, что изобрел Flamin' Hot Cheetos.

Напомним, на премьере драмы на Международном фестивале латиноамериканского кино в Лос-Анджелесе Ева Лонгория появилась в черном мини-платье со шлейфом.

Также Фокус писал, что Ева Лонгория вышла на красную дорожку в обтягивающем кружевном платье.