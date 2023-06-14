Королева Бутана сообщила о третьей беременности

У короля и королевы уже есть двое сыновей, которые появились на свет в 2016-м и 2020 годах.

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Король Джигме и королева Бутана Джецун ждут третьего ребенка. Об этом жена монарха сообщила на своей странице в Instagram после того, как слухи о ее возможном интересном положении стали распространяться все настойчивее.

"Их Величества друк гьялпо и гьялцуен (в переводе – король и королева драконов) рады поделиться новостью о том, что Ее Величество ожидает третьего ребенка, который должен родиться в начале осени. Их Величества хотят поблагодарить всех за их постоянные добрые пожелания и молитвы", – говорится в публикации.

3 июня были обнародованы фотографии королевы, совершающей поездку по священному месту в Иордании, и совершенно ясно можно было увидеть ее округлившийся живот. Поскольку официального сообщения не было о том, что Джецун беременна, покатилась волна домыслов. На свадьбе наследного принца Иордании Хусейна и Раджвы Аль Саиф королева была в наряде, который скрывал ее живот.

Король Джигме Кхесар женился на Джецун Пема в октябре 2011 года в Пунакха Дзонг, после чего состоялось публичное празднование в Тхимпху и Паро. Он стал королем в декабре 2006 года после отречения своего отца Джигме Сингье Вангчука и был официально коронован два года спустя.

Первый ребенок у пары родился 5 февраля 2016 года. Мальчика назвали Гьялси Джигме Намгьел. А 19 марта 2020 года на свет появился второй сын Джигме Угьен Вангчук.

33-летняя Джецун – самая молодая королева в мире. Она завоевала любовь подданных и добилась большого успеха в благотворительности. Королева является президентом Бутанского общества Красного Креста и послом озонового слоя Земли Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде.

Ранее Фокус писал, что второй ребенок родился в семье принцессы Евгении. Сына она и ее супруг Джек Бруксбанк назвали Эрнестом.