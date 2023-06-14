Королева Бутану повідомила про третю вагітність

У короля та королеви вже є двоє синів, які з'явилися на світ у 2016-му та 2020 роках.

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Король Джигме та королева Бутана Джецун чекають на третю дитину. Про це дружина монарха повідомила на своїй сторінці в Instagram після того, як чутки про її можливе цікаве становище почали поширюватися все більше.

"Їх Величності друк гьялпо і гьялцуен (у перекладі – король і королева драконів) раді поділитися новиною про те, що Її Величність чекає на третю дитину, яка має народитися на початку осені. Їх Величності хочуть подякувати всім за їхні постійні добрі побажання та молитви", – йдеться у публікації.

3 червня були оприлюднені фотографії королеви, що здійснює поїздку по священному місцю в Йорданії, і цілком ясно можна було побачити її живіт, що округлився. Оскільки офіційного повідомлення не було про те, що Джецун вагітна, покотилася хвиля домислів. На весіллі наслідного принца Йорданії Хусейна та Раджви Аль Саїф королева була у вбранні, яке приховувало її живіт.

Король Джигме Кхесар одружився з Джецун Пема в жовтні 2011 року в Пунакха Дзонг, після чого відбулося публічне святкування в Тхімпху і Паро. Він став королем у грудні 2006 року після зречення свого батька Джигме Сінгье Вангчука і був офіційно коронований через два роки.

Перша дитина у пари народилася 5 лютого 2016 року. Хлопчика назвали Гьялсі Джігме Намг'єл. А 19 березня 2020 року на світ з'явився другий син Джигме Уг'єн Вангчук.

33-річна Джецун – наймолодша королева у світі. Вона завоювала любов підданих і досягла великого успіху в благодійності. Королева є президентом Бутанського товариства Червоного Хреста та послом озонового шару Землі Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища.

Раніше Фокус писав, що друга дитина народилася у сім'ї принцеси Євгенії. Сина вона та її чоловік Джек Бруксбанк назвали Ернестом.